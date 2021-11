Hledáte cestu, jak ušetřit dětem na dospělost? Zkuste Bitcoin

Nejsnazší cestu k této kryptoměně vám může zprostředkovat česká směnárna Simplecoin, která působí na trhu již od roku 2013.

V době, kdy státní dluhopisy zdaleka nedosahují ani zdaleka uspokojivých výsledků, hledají lidé alternativy. Často sahají po běžných produktech bank nebo např. po podílových fondech. Tyto typy spoření a investic často nemusí být dostatečně výhodné. Pokud se právě vaše rodina rozrostla o nového člena nebo hledáte vhodný typ investice pro sebe či své blízké, ideální alternativou mohou být právě kryptoměny. Konkrétně by vás měl zajímat Bitcoin.

Za poslední rok prochází kryptoměna Bitcoin častými výkyvy. Mnozí říkají, že se jedná o velmi rizikové investování. Pravdou však je, že již od svého vzniku se ukazuje Bitcoin jako neustále rostoucí kryptoměna. Pro představu, na začátku roku 2019 se Bitcoin pohyboval okolo 85 tisíc korun, v roce 2020 již dosahoval 160 tisíc korun, a nakonec v roce 2021, v době kdy píšeme tento článek se tato kryptoměny vyšplhala na částku necelých 1,5 milionů korun. Je dobře známo, že jeho hodnota se velmi dynamicky v průběhu roku vyvíjí. Aby se investor vyhnul spekulacím, kdy a proč koupit, je tu metoda DCA.

Pravidelná investice jako cesta k zisku

Tato zkratka znamená Dollar-Cost Averaging a jedná se o strategii nákupu, kdy, příkladně, každý měsíc nakoupíte Bitcoin za dva tisíce korun. Tím, že je křivka vývoje ceny dlouhodobě pozitivní, tak je vysoce pravděpodobné, že i když jste možná nějaký měsíc koupili kryptoměnu méně výhodně nežli v předchozím, stále jste v celkovém pohledu zůstali s jasným růstem. Stabilním a paušálním investováním vyděláte a nemusíte se ani strachovat, jak se křivka Bitcoinu aktuálně pohybuje.

Kryptoměny jsou dostupné všem

Již jsou dávno pryč ty doby, kdy nákup kryptoměn byl záležitostí pouze geeků a IT nadšenců. Dnes je cesta ke kryptoměnám snazší než kdy dřív, a to konkrétně díky české směnárně Simplecoin. Ta působí na našem trhu již od roku 2013 a důvěru do ni vložilo téměř třicet tisíc klientů.

Jak již název napovídá, tak klíčovou vlastností této směnárny je její jednoduchost. Transakce je možné uskutečnit v českých korunách. Vše zvládnete během pár kliknutí, zašlete bankovním převodem požadovanou částku a již se připisují kryptoměny do vaší peněženky.

