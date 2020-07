Jak dávkovat chemii do bazénu? Čerpadla vám ušetří práci

Jsme jenom lidi. Neustále sledovat a doplňovat chemii v bazénu je tedy cesta do pekla. Naštěstí existují způsoby, jak tento proces zautomatizovat.

Nejen výběr bazénové chemie. I samotné dávkování je důležité. Pokud to přeženete, pak budete mít místo křišťálově čisté vody zakalený a zapáchající bazén. Naštěstí existuje řešení, které se o dávkování postará za vás - automatický dávkovač chemie.

Plováky do bazénu

Nejjednodušší zařízení pro automatické dávkování chemie do bazénu jsou plováky. Ty seženete hned v několika variantách. Pořídit můžete malé 20 gramové, ale i ty velké s dvojnásobnou hmotností. Řiďte se hlavně velikostí tablet, které budete do těchto plováků dávat. Velký chlor do bazénu v podobě tablet rozhodně nedostanete do malého plováku...

Poloautomatické dávkovače

Velice často se setkáte s poloautomatickými dávkovači. Jedná se o relativně levné řešení, které má vyšší účinnost než výše zmiňované plováky. Skrze připojené trubky (nebo injektory) nasávají vodu, kterou následně filtrují a obohacují o obsah tablet. Na trhu navíc nenaleznete příliš mnoho odlišných poloatomatických dávkovačů. Liší se pouze objemem a výkonem. Zjistěte si tedy, jak je váš bazén velký, a vyberte takový dávkovač, který ho zvládne obsloužit.

Automatické dávkovače

Automatické dávkovače chemie do bazénu v domácím prostředí zřejmě nevyužijete. Jedná se o dražší zařízení, která ale nabízejí komplexnější řeší. V závislosti na požadované chemii a technologii filtrují vodu a obohacují je o vybrané látky. Dávkovací čerpadlo poměrně jednoduše nastavíte a ovládáte. U některých čerpadel dokonce můžete sledovat přítomnost látek ve vodě a kvalitu vody. Skrze aplikaci pak stačí upravit nastavení a těšit se z dobře prokysličené a čisté vody.