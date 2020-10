Jak vypadá hypotéka 21. století? Seznamte se s vychytávkami od Hypoteční banky

Žádat o hypotéku a vyřídit nutné formality už dnes neznamená vyplnit stohy papírů a stát hodiny ve frontě. Díky službám Hypoteční banky ušitých na míru potřebám 21. století vyřídíte hypotéku za pár kliknutí myši z pohodlí gauče. Samozřejmostí je online přístup k úvěru i možnost upravit výši splátek.

Hypotéka je závazkem na dlouhou dobu a při jejím výběru je proto potřeba brát v úvahu nejen jednoduché sjednání úvěru a profesionalitu hypotečních specialistů, ale i to, jak snadno se vám s ní bude v dalších letech pracovat. Je totiž velký rozdíl mezi tím, zda budete muset kvůli každé drobnosti jezdit do banky, nebo zda všechno vyřídíte z pohodlí domova. Hypotéka od Hypoteční banky je ideálním řešením pro ty, kdo chtějí mít ke své hypotéce přístup kdykoli a kdekoli a nechtějí trávit hodiny zbytečným papírováním.

Hypoteční zóna a flexibilní splátky

Pokud chcete mít přehled o veškeré dokumentaci k vašemu úvěru, ale nechcete trávit čas na pobočce, budete nadšeni z Hypoteční zóny. Jde o unikátní systém internetového bankovnictví pro hypotéky, ve kterém můžete svůj úvěr spravovat z mobilního telefonu nebo domácího notebooku. Na pobočku nemusíte chodit ani kvůli podpisu dokumentů nebo změně kontaktů.

V Hypoteční zóně jednoduše požádáte i o snížení splátky. Pohodovou splátku, kterou banka nabízí ke všem hypotékám, si zajistíte už po šesti měsících řádného splácení a snížit si splátku můžete až o 30 %, a to opakovaně. Hodit se to může například při odchodu jednoho z partnerů na rodičovskou dovolenou, nebo když z jakéhokoli důvodu nebudete nějakou dobu vydělávat tolik jako obvykle. Splátky si pak můžete kdykoliv vrátit do původní výše.

„Tato služba může přijít vhod zvláště mladým lidem, kteří mají podle našeho průzkumu v průměru nižší úspory,“ říká Andrea Vokálová, tisková mluvčí Hypoteční banky. „Výpadek jednoho z příjmů tak může být citelným zásahem do rodinného rozpočtu. Díky Pohodové splátce se ale není čeho bát – snížení splátek dá lidem šanci připravit se na novou situaci a lépe se jí přizpůsobit.“

Ušetříme i další vaše kroky a peníze

Hypotéku u Hypoteční banky vyřídíte kompletně na jednom místě i s pojištěním nemovitosti, které je pro získání úvěru nezbytné. Pojistit si ale rovnou můžete i samotnou hypotéku, a to nejen pro nenadálou nemoc nebo úraz, ale i ztrátu příjmu ze zaměstnání nebo podnikání. Abyste měli s vyřizováním hypotéky ještě méně práce, zařídí za vás Hypoteční banka i zápis do katastru nemovitostí a po splacení hypotéky se postará o zrušení zástavního práva.

Zelené a mobilní bydlení jde s dobou. Jděte s ním!

Snižování nákladů na bydlení, nebo dokonce energetická soběstačnost je trend, který je nezpochybnitelný. A ten chce podporovat i Hypoteční banka a pomoci všem, kteří jsou zodpovědní k životnímu prostředí i své peněžence. Zelená hypotéka je přesně produkt stavěný pro ty, kteří staví, rekonstruují nebo kupují nemovitost, která splňuje energetickou náročnost třídy A nebo B. Má pro ně balíček slev na sazbě, pojištění i poplatcích, přitom nevyžaduje žádnou administrativu s tím spojenou. Proto také umožnila financovat hypotékou i mobilní stavby – domy, které nejsou spjaté se zemí pevnými základy. Jde o velmi moderní bydlení, které je obvykle v nízkoenergetickém standardu. To je u nás stále více oblíbené a rozhodně se není čemu divit – je totiž výrazně levnější a rychlejší než klasické domy, a přitom nabízí veškerý komfort a moderní design, který Češi od bydlení v 21. století očekávají.

„Snažíme se vyjít vstříc všem lidem, kteří chtějí bydlet ve vlastním. Mladí dnes touží především po takovém bydlení, které bude moderní a ekologické, a přitom dostupné. Mobilní bydlení je pro spoustu rodin ideálním řešením, které si navíc díky našim službám mohou vyjednat bez zbytečného chození do banky,“ uzavírá Vokálová.