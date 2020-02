MBA: zásadní je výběr. Pak těžíte ze znalostí i důležitých kontaktů

Studium MBA je populární variantou pro zkušené i začínající podnikatele, pro manažery na vysokých postech, ale i zaměstnance středního managementu. Nastupují do něj lidé, kteří často již tradiční vysokoškolské vzdělání absolvovali.

Co pro ně bývá hlavní motivací a především – jak si vybrat správnou instituci?

Podíváte-li se na reference jedné z institucí poskytujících programy MBA, absolventi v nich jako motivaci ke studiu nejčastěji zmiňují snahu posunout se profesně dál a být o krok napřed před konkurencí. Potřeba další kvalifikace pak někdy vychází z potřeby rozvíjet se jako takové, z náročného prostředí mezinárodních firem a někdy rovněž z přímého popudu zaměstnavatele.

Poměr cena – výkon – kvalita

Zájemci o studium při výběru většinou zvažují a poměřují tři ukazatele. Zaprvé je to časová náročnost studia, tedy jestli při své vytíženosti zvládnou následující rok se nad rámec svých klasických povinností věnovat ještě průběžně studiu. Následně je to efektivita výuky a kvalita odborníků, kteří je budou semináři provázet. Zatřetí zájemci posuzují také finanční investici, protože studium MBA je placené. (Tento ukazatel „odpadá“ u těch, kterým hradí MBA zaměstnavatel, protože školné může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců.)

Deset splátek bez navýšení

Nicméně pokud si uchazeč hradí studium sám, některé instituce umožňují školné uhradit ve splátkách, například European School of Business & Management (ESBM) nabízí uchazečům možnost rozdělit si školné do deseti splátek bez navýšení, přičemž si zájemce může zvolit i studium MBA na zkoušku. V praxi to znamená, že můžete jeden měsíc absolvovat 2 nebo 3 vzdělávací moduly a pokud budete chtít ve studiu pokračovat, ESBM vám zvládnuté předměty uzná. Nastoupit můžete kdykoliv v průběhu roku, přičemž nejbližší blok prezenčního setkání se koná 8. února 2020.

V čem spočívají výhody ESBM

Ve stručnosti by se dalo říci, že u této vzdělávací instituce patří mezi hlavní přednosti velká praktičnost, odborníci z praxe a také flexibilita: studium je do velké míry online, lektoři jsou vám také online k dispozici, máte přístup do knihovny s více než 5 000 tituly a studijní oddělení je vždy připraveno pomoci.

Můžete zkombinovat, co by jinde nebylo možné

Na jednu další, ne už tak „očekávanou“ výhodu, upozorňuje reference absolventky Mgr. Martiny Slováčkové, MBA, která v ní píše: „(...) Velice se mi zalíbil koncept volitelných specializací, díky kterému jsem mohla studovat několik předmětů najednou. Díky kombinaci programů jsem mohla studovat nejen personalistiku, která je mým oborem, ale navíc také koučink a stress management, což jsou obory, které mě nesmírně zajímají. Pozitivně hodnotím zvláště prakticky pojatou formu výuky, která u mě jednoznačně vedla k prohloubení znalostí a rozšíření obzorů ve studovaných oborech. Studium na ESBM jednoznačně doporučuji!“

ESBM postupným rozšiřováním nabídky dosáhla nynějšího počtu 20 možných MBA specializací od klasických až po okrajovější obory. Nedávno také zveřejnila výsledky výzkumu mezi absolventy, ze kterých vyplývá, že investice do studia se vrací už po roce od ukončení a 97 % absolventů je přesvědčeno o tom, že se jim investice vyplatila. Pro podrobné výsledky zohledňující i typ studenta (podnikatel/zaměstnanec) klikněte zde: Výzkum přínosů studia MBA.