Pomoc podnikatelům s financováním tam, kde ostatní nemohou či nechtějí

Současnou dobu vnímáme jako příležitost pro okamžitou pomoc našim klientům. Pro ně je nyní rozhodující rychlost a výběr správného poskytovatele financování, který se adaptoval na nové podmínky, říká Karel Postler, jednatel úvěrové společnosti Czechoslovak Business Credit.

Jak se nyní staví finanční instituce k financovaní podnikatelů, malých a středních firem?

Finanční instituce, a to zejména banky, začínají tomuto segmentu ekonomiky postupně uzavírat přístup k financování. Podle informací z bankovního trhu dojde na podzim, kdy skončí největší vlna moratorií splátek úvěrů, k masivnímu zpřísnění úvěrové politiky. Již nyní banky často odmítají financovat tento sektor ekonomiky, tj. zamítají nové žádosti o financování, ale také ruší již předschválené úvěry a snižují úvěrové rámce. Navíc, i když byli podnikatelé a firmy opakovaně ujišťováni, že se nemusejí obávat toho, že o nich bude v případě odložení splátek úvěrů kvůli důsledkům epidemie koronaviru COVID-19 zapsaná tzv. negativní informace, tedy informace o tom, že svůj úvěr řádně nesplácejí, tak opak je pravdou. Finanční instituce k tomuto záznamu přihlížejí a žádost o nové financování bývá často právě z tohoto „negativního“ důvodu zamítnuta.

Můžete prosím uvést chování finančních institucí na konkrétním případě?

Aktuální postoj bank dokládá čerstvý příběh jednoho z našich klientů, akciové společnosti SIXTRANS a.s. S vypuknutím pandemie koronaviru nebyla banka schopná financovat provozní potřeby společnosti dříve než za 2 měsíce. K tomu odběratelé SIXTRANSU zastavili průběžné proplácení již odvedených stavebně-montážních činností. Na pracovním kapitálu společnosti se to okamžitě projevilo a ohrožení fungování i budoucích, již zasmluvněných zakázek na sebe nenechalo dlouho čekat. Díky individuálnímu řešení, které jsme SIXTRANSU obratem navrhli, se nám podařilo zajistit bezproblémový chod této společnosti. Takových případů máme v posledních týdnech desítky. Těší mě, že jim umíme takto efektivně pomoci a najít řešení pro každého.

Je podpora podnikatelů, malých a středních firem ze strany státu dostatečná?

Jsme denně konfrontováni našimi stávajícími klienty i novými zájemci o podnikatelské financování. Bohužel na základě této zkušenosti musím říct, že podpora živnostníků, malých a středních podniků ze strany státu je nedostatečná. Přitom jde o segment, který byl krizí zasažen nejvíc, neboť míra jejich rezerv byla ve většině případů vyčerpána již během prvního měsíce vládních opatření proti koronaviru. Státní podpory firmám zasaženým koronavirem, poskytované prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, jsou vyčerpány v řádu maximálně desítek minut, nemluvě o tom, že administrativní zátěž, resp. složitost přípravy podkladů, je těmito klienty vnímána jako neúměrná.

Proč jste založili úvěrovou společnost právě teď?

Jako reakci na krizi vyvolanou koronavirem COVID-19 jsme se rozhodli, pod hlavičkou investiční skupiny Šestý uzavřený investiční fond, rozjet aktivitu, která umožní podnikatelům, malým a středním firmám překlenout dobu, jež výrazně ztížila jejich možnost dosáhnout na provozní či investiční bankovní financovaní. Nově založená společnost Czechoslovak Business Credit (100% dceřiná společnost fondu) nabízí krátkodobé a střednědobé podnikatelské úvěry individuálně stavěné na míru klientovi, s rychlým a snadným vyřízením. Společnost je připravena financovat nejenom kvalitní projekty tvořící součást podnikání či investic, ale i rizikové projekty, včetně překlenutí dočasného nedostatku vlastních zdrojů v rámci různých podnikatelských situací.

Čím se vaše společnost na trhu odlišuje?

To, co společnost Czechoslovak Business Credit odlišuje od ostatních nebankovních poskytovatelů podnikatelského financování, je spolupráce s bankami, detailní znalost jejich schvalovacích procesů a požadavků na žadatele o úvěr. Ultimátním cílem společnosti je pomoci klientům s restrukturalizací jejich podnikání, tj. poskytnout jim veškerou potřebnou administrativní a právní podporu a překlopit je ve střednědobém horizontu do standardu dlouhodobě financovatelného bankou.