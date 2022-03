Předejděte syndromu vyhoření. Pomůže vzdělávání i péče o sebe

Co přesně je syndrom vyhoření?

Jedná se o stav duševního i fyzického vyčerpání a chronického stresu, který ovlivňuje nejen pracovní, ale i osobní život. Dlouhodobé pocity nespokojenosti, neuznání, ztráta motivace i radosti a pokles pracovního výkonu se neobjeví ze dne na den, plíživě se blíží se krůček po krůčku, až se z vašeho života vytratí všechna radost a zůstane jen dlouhotrvající pocit smutku, nespokojenosti a rezignace. Tento strašák moderní doby se vyskytuje zejména v pomáhajících profesích nebo v zaměstnání vyžadující neustálý kontakt s lidmi, obecně ale trápí přibližně pětinu všech dospělých pracujících. Nechcete patřit mezi ně?

Jak se vyvarovat Burn out syndromu

Jestliže zatím necítíte vyhoření, neznamená to, že se vás tento problém netýká. Pokud se v práci potýkáte se stresem a hromadami práce, může být vyčerpání a vyhoření doslova za dveřmi. Aby se vám tento problém vyhýbal i nadále, začleňte do svého života několik bodů:

Naučte se říkat ne a snižte nároky

Je důležité si uvědomit, že nemůžete pomoci všem. Nenakládejte si na sebe víc, než unesete. Stejně důležité je nebýt přísný sám na sebe i svoje okolí. Samozřejmě je třeba odvádět svoji práci svědomitě a s nasazením, chyby se ale občas stávají a není třeba se za ně zbytečně trestat. A navíc, opravdu se něco stane, když odevzdáte zadanou práci přesně v den termínu, a ne o tři dny dříve?

Myslete na svoje zdraví

Ve zdravém těle zdravý duch, říká se. A je to pravda: péče o fyzickou schránku zlepšuje náladu i psychické rozpoložení. Stačí půl hodiny pohybu denně navíc a uvidíte, že svět (i ten pracovní) bude rázem veselejší. Pokud vás trápí nepříjemné pocity dlouhodobě, nebojte se s nimi svěřit rodině, přátelům nebo odborníkovi. Jen tak zajistíte, že se nepříjemné stavy nebudou prohlubovat.

Neustále se rozvíjejte

Dělat tu stejnou práci stejným způsobem několik let, nebo dokonce desetiletí může být opravdu únavné a depresivní. Abyste si svoji práci znovu zamilovali, sledujte novinky v oboru, ptejte se zkušenějších, čtěte odborné knihy nebo se rovnou vrhněte do studia. Rozšíříte si tak obzory, poznáte nové lidi a chytíte druhý dech. Například roční studium MBA na European School of Business & Management SE vám kromě nového titulu přinese hluboké znalosti jednoho z 22 oborů zahrnujících management, bankovnictví a pojišťovnictví. Zejména studium managementu ve zdravotnictví, vzdělávání a školství může narušit stereotyp při vykonávání profesí v těchto oborech, které jsou ke vzniku vyhoření náchylnější než jiné.

Všechny zmíněné obory je možné studovat on-line ve spojení se čtyřmi výukovými dny. Získáte tak kombinaci výhod prezenčního i dálkového studia. Pusťte se do studia, které vrátí vaší do vaší smysl a radost.