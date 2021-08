Sáhněte si na kvalitu – stylové stěrky vás ohromí!

Z lesklých a barevných interiérů devadesátých let se postupně přešlo do studenějších, černo bílých. Nyní je hlavní preferencí nadčasovost a jemnost, při které se ale nezapomíná na funkčnost a odolnost. Interiéry se hojně kombinují se dřevem, což vytváří útulný prostor, které se líbí i za mnoho let.

Základem interiérů jsou bezesporu podlahy a stěny. Tam požadavky minimalismu a čistých linií více než splňují stěrky s „betonový efektem“, tedy především cementová stěrka Imitace betonu® a epoxidová stěrka Betonepox®, které ve světlejších odstínech umí prostor opticky otevřít a rozjasnit.

Betonepox® je moderní povrch, který dokáže vynikat čistou nadčasovou krásou, tolik požadovanou v dnešní době. Nadchne moderním designem a především bezkonkurenční odolností, tvrdostí a životností. Epoxidová stěrka Betonepox je i bez nutnosti lakování maximálně odolná vůči vodě.

Imitace betonu® je ideálním povrchem pro ty, kteří hledají moderní krásu ve špičkové kvalitě, a vzhled, který zaujme a nadchne. Jde o povrch určený pro dynamické a zajímavé interiéry, jejichž majitelé se nebojí vystoupit z davu a lišit se. Imitace betonu® dodá nadčasový vzhled a ponechá možnost vyniknout zvoleným doplňkům. Stěrku o tloušťce cca 1.2mm lze nanášet téměř na jakýkoliv pevný a soudržný povrch a existuje ve velké škále odstínů.



Obnovovat stěrky není zpravidla potřeba. Pokud se o ně budeme dobře starat, poslouží opravdu mnoho let, tedy do doby, než vás přestanou bavit.

Architekti a designéři se často setkávají s názorem, že jsou stěrky finančně nedostupné. Pravdou je, že se stěrky díky své kvalitě a jedinečnosti nemohou cenově srovnávat například s obklady z velkých hobby marketů. Pokud ale klient hledá kvalitnější materiály, stěrky se jim cenově nejen přibližují, často jsou i dostupnější, protože v ceně stěrky je zahrnut jak materiál, tak i její aplikace. Nemusí se tedy řešit práce s různými dodavateli, ale vše je zaštítěno jednou firmou. K tomu lze v koupelnách připočíst i šetření za plošné hydroizolace, které jsou již součástí technologického procesu například u stěrky Betonepox®.

Omezením není ani nepravidelný tvar místností, stěrka se opět bez problémů přizpůsobí. Díky této flexibilitě, na rozdíl od dlažby či obkladů, nevznikají zbytečné odřezy, které opět zvedají celkovou cenu. V případě stěrek platíme vždy pouze za skutečně provedené plochy.

Nezáleží na tom, zda se jedná o menší koupelnu, kuchyni, velkorysý obývací pokoj, bazén, administrativní budovu či obchodní centrum. Při správném použití můžete stěrky aplikovat téměř kamkoli s jistotou, že máte originál, který je jen jeden. Žádný člověk Vám totiž neudělá dvě stejné stěny zároveň. Pokaždé tam budou drobné vizuální odchylky, které je od sebe odliší a zaručí tím jedinečnost těchto materiálů.

Nebojte se mít styl!



Fotografie použité v článku pochazí z objektivu Kateřiny Němcové pro NĚMEC s.r.o, Tomáše Pfeffera pro LUGI a Kiva Photography pro OOOOX.