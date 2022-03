Účetní firma Trivi tvrdí: dobrá účetní je základní jistota v podnikání

Účetní firma Trivi a jejich účetní maximálně podporují podnikatele

Pro účetní z Trivi je hlavním pravidlem systematická péče o klienty a jejich podpora v podnikání. Příprava podkladů pro zpracování účetních závěrek a třeba termínů mezd jsou samy o sobě stresující a často se bez aktivní účasti podnikatelů neobejdou. V Trivi se snaží odlehčit podnikatelům, jak je to jen možné. Za podnikatele se snaží ohlídat veškeré podklady a termíny. Hlavně důkladně pracovat s dodanými doklady, jejich správností a zajistit tak bezproblémový chod zpracování účetnictví bez soustavné účasti podnikatele.

V účetní firmě Trivi pracují milé a empatické účetní

Co potřebuje typický český podnikatel? Neřešit a nezabývat se účetnictvím!

Klíčové pro výběr účetní je odbornost, pochopení problematiky daného podnikání, komplexní servis a vstřícná komunikace. 80 % z dotázaných podnikatelů odpovídá: „Chceme klid a bezproblémový chod, hlavně aby vše na 100 % zvládla a nebyly problémy s úřady, zákony, veškerá agenda byla v pořádku. A ještě také, aby se s ní dalo normálně a vstřícně mluvit.“ Jednoduché a lidské, kdo by chtěl mít starosti kolem účetnictví, a ještě se navíc dohadovat. Přesně takto přemýšlí v účetní firmě Trivi, chtějí být nápomocní podnikatelům a maximálně jim umožnit soustředit se na jejich obor a podnikání samotné.

Revoluční účetní firma Trivi = moderní technologie v praxi!

Prostřednictvím portálu a aplikací je podnikatel neustále ve spojení se svou přidělenou účetní, předává doklady, vystavuje faktury nebo sleduje své příjmy a výdaje. Trivi je moderní účetní firma, kde účetní myslí za podnikatele, a jejich systémy usnadňují veškeré operace a evidenci podkladů. Navíc zvládnou nahradit i celý ekonomický úsek firmy. Dokážou nabídnout účetní i daňové specialisty, vedení účetnictví, mzdovou agendu až přes hlídání cashflow a platebních povinností. Majitel společnosti má k dispozici celý tým účetních a daňových specialistů, kteří se postarají o účetní agendu online.

Za účetními a daňovými poradci v Trivi stojí originální aplikace

Lidský přístup a pochopení, to jsou účetní z Trivi

V účetní firmě Trivi podnikatel získá přidělenou nejen svou vlastní účetní, ale i celý tým profesionálních účetních a daňových poradců. Jednotlivé účetní z týmu pod vedením vedoucí týmu jsou připraveny zastoupit kmenovou účetní dané firmy a podnikatele v případě dovolené či nemoci. V účetní firmě Trivi zpracují účetní agendu, mzdy, kontrolní hlášení a DPH, samozřejmě se postarají o legislativní povinnosti. Součástí služby je i komunikace s úřady. V případě potřeby zastoupí podnikatele při kontrolách a dalších úkonech. V Trivi myslí za podnikatele a ohlídají vše potřebné pro klidné podnikání.

Účetní firma Trivi spojuje šikovné účetní a moderní technologie

Online účetnictví = chytré technologie zjednodušující podnikání

Velkým benefitem je to, že vše funguje online, bez papírů. Chytré technologie hrají v účetní firmě Trivi hlavní roli. Účetní a podnikatele při práci na účetní agendě podporuje především portál a mobilní aplikace, které si v Trivi sami vyvíjejí. Jejich prostřednictvím je klient ve spojení s účetní, tak i nahlíží do svého účetnictví, kdykoliv se mu zachce. Nonstop může sledovat výstupy účetní agendy nebo jednotlivé kroky zpracování. Prostřednictvím portálu i mobilní aplikace nahrává své doklady, vystavuje faktury a ukládá do systému tak veškeré potřebné podklady. Nahrávání podkladů je možné také prostřednictvím API napojení, kdy se doklady automaticky přenášejí, podobně je to i v případě bankovních výpisů z většiny bank.

K poctivé a svědomité práci patří příjemná atmosféra

Moderní online účetnictví Trivi volí ročně stovky podnikatelů a společností

Budoucnost spolehlivého účetnictví je v bezpapírovém, automatizovaném účetnictví, které již 6 let reprezentuje účetní firma Trivi. Týmy spolehlivých a empatických účetních jsou připravené postarat se o podnikatele z celé České republiky. To je největší výhoda online účetní firmy Trivi. Je jedno, v čem a kde podnikáte, v účetní firmě Trivi se o vás dokážou postarat, ať už jste odkudkoliv.

Pokud se nechcete stresovat s účetnictvím a chcete mít vše pod kontrolou, tak navštivte web Trivi nebo prostě rovnou volejte na zákaznickou linku 800 80 60 40.