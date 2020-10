Cena zlata krátkodobě poklesla. Je ideální čas do něj investovat

Nebojte se krátkodobého poklesu ceny zlata. Z dlouhodobého hlediska jeho hodnota roste a v době krize se zlato ukázalo být vždy sázkou na jistotu.

Po první vlně koronavirové krize cena zlata extrémně rostla a zlomila i svůj historický rekord. Takto vysoká cena zlata již začala investory spíše odrazovat od jeho nákupu. Teď však cena zlata poklesla, podle odborníků rozhodně pouze krátkodobě, a to je skvělá příležitost pro nákup zlata.

Zlato je dobrý partner do nepohody

Zlaté slitky, nazývané i zlaté cihly, ale rovněž zlaté investiční mince jsou tradičně považovány za jistotu v době ekonomických krizí, pádů měn, ale zlato se ukázalo být i jistotou v době koronavirové epidemie. Zatímco akciové trhy se hroutily, podniky krachovaly (a ještě krachovat budou) a i nemovitosti výrazně ztratily na hodnotě či minimálně na rentabilitě, zlato se drželo, a dokonce více než to. Jeho cena rostla. Palivem růstu ceny zlata je podle odborníků na investiční zlato covid, dezorientovaný systém i slabá koruna.

Trh se zlatem prochází dramatickými změnami

V první řadě už to není investice jen pro velké investory. Do zlata se dnes investuje místo toho, abychom si peníze ukládali do banky, kde jsou úroky naprosto minimální, či dokonce nulové. A to dělá i běžný střadatel, který si třeba díky investičním zlatým mincím, jež se nabízejí i v menších nominálních hodnotách, může takto zajistit a do budoucna zhodnotit třeba i pokaždé pouhou část své měsíční výplaty.

Dnes se investice do zlata dostávají i u velkých investorů do takových extrémů, že zlato tvoří třeba i 90 % celého portfolia. Přitom ještě v minulosti se do zlata doporučovalo uložit pouhých 5 až 10 % majetku. Dnes i ti, kdo dříve zlatu tolik nedůvěřovali, budují svoje zlaté rezervy.

Jak na investiční zlato vám poradí odborníci

