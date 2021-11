Český pavilon a expozici navštívilo za první měsíc 70 tisíc lidí

V pátek 1. 10. 2021 byla v Dubaji zahájena Všeobecná světová výstava EXPO 2020, první akce tohoto druhu pořádaná v arabské zemi. Český národní pavilon Czech Spring a expozici The Country for the Future navštívilo za první měsíc na 70 tisíc lidí, o víkendech šlo o více než pět tisíc osob denně.