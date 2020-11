Chodím na terapii, no a co? Kampaň bojuje se stigmatem psychoterapie

Každý pátý Čech trpí podle Rady vlády pro duševní zdraví nějakým psychickým onemocněním, v době koronavirové krize stoupl tento podíl na 30 procent. Podle psychoterapeutů by se dalo mnohým z těchto potíží předcházet, kdyby Češi vnímali psychoterapii jako prevenci duševních potíží.

Jedním z důvodů, proč tomu tak není, je stigmatizace psychoterapie. To se snaží změnit první česká platforma pro online terapii Terap.io kampaní „Chodím na terapii, no a co?“. „Chceme, aby „jdu zrovna z terapie“ působilo úplně stejně jako „jdu zrovna od zubaře“. Aby už nikdo neměl pocit, že musí tajit něco, co mu pomáhá cítit se líp,” vysvětluje Chádí El-Moussawi, zakladatel české platformy pro online terapii Terap.io. „Na západ od nás je běžné se na terapeuty obracet i s neakutními potížemi, jako je komplikovaný vztah s rodiči, nespokojenost v práci nebo i občasný smutek bez zjevného důvodu,” dodává.

Destigmatizovat psychoterapii prostřednictvím sdílení zkušeností lidí, kteří pomoc terapeutů využívají, má pomoci kampaň „Chodím na terapii, no a co?”. Ke kampani vznikl také web www.chodimnaterapii.cz, který vysvětluje, že za chození na terapii by se lidé neměli stydět. „Využít odborníka k tomu, aby člověk sdílel svoje pocity, srovnal si myšlenky, zamýšlel se nad sebou a hledal nové pohledy na věc, je dobré vždy. Je tak možné lecčemus předejít. Člověk by na své obavy a strachy neměl nikdy zůstávat sám,“ říká MUDr. Olga Kunertová, odborná garantka Terap.io a členka výboru České asociace pro psychoterapii.

Zájemci mohou přispět finančně třeba koupí trička nebo roušky s hláškami o psychoterapii na webu https://www.donio.cz/chodimnaterapii. Veškerý zisk z prodeje odměn poputuje neziskové organizaci Nevypusť duši, která se dlouhodobě zabývá osvětou v oblasti duševního zdraví ve školách i ve firmách. Kampaň může každý podpořit také sdílením svého příběhu s hashtagem #chodimnaterapii.

Právě díky vlastní zkušenosti s psychoterapií vznikla i první česká platforma pro online terapii Terap.io. Zrodila se v důsledku náročných životních období dvou přátel (Chadi El-Moussawi a Jan Sasínek), která překlenuli díky terapii. Společně se zkušenou psychoterapeutkou Olgou Kunertovou se pak rozhodli vytvořit službu, která zjednoduší přístup k terapii všem. Online sezení probíhá v soukromé virtuální místnosti prostřednictvím internetu, s terapeuty je možné komunikovat prostřednictvím videohovoru, audiohovoru nebo si jen psát. Terapii tak zájemci mohou podstoupit v jakémkoli čase a situaci, která jim vyhovuje. Služba také pomáhá s výběrem konkrétního terapeuta. Více informací najdete na https://terap.io/.