Do Hostýnských vrchů za zvířaty i historickými pamětihodnostmi

Turistiku si lze užít nejen v Beskydech, Jeseníkách, v Krkonoších nebo na Šumavě, ale jsou i další místa v České republice, které je možné projít pěšky a užít si hezkých výhledů na krajinu.

K takovým místům patří Hostýnské vrchy. A protože nejsou příliš vysoké, klidně se k nim můžete vydat i se svými dětmi. Najdete tu množství značených turistických tras, jež lze projet i na kole. Co zajímavého tu na vás čeká?

Zřícenina hradu Lukova je bránou do Hostýnských vrchů

Od Vsetínských vrchů jsou Hostýnské odděleny Vsetínskou Bečvou.

Najdete tu čtyři základní části:

Rusavu,

Hošťálkovou,

Liptál,

Lukov

My se nyní přesuneme právě do obce Lukov, jež je považována za jednu z bran do Hostýnských vrchů. Asi dva kilometry nad obcí stojí už od dob středověku stejnojmenný hrad.

Dnes je z něj jen zřícenina, ale protože se o ni velmi dobře stará Spolek přátel hradu Lukova, můžete ji vidět v daleko lepším stavu, než byla ještě před pár lety. Jeho návštěva určitě stojí za to, zejména pro děti. Pro ně je v předhradí připraveno hřiště s průlezkami a skluzavkou a celá rodina se může občerstvit ve zdejší prodejně, která nabízí něco dobrého k rychlému zakousnutí nebo uhašení žízně.

K hradu se dostanete ulicí Hradskou. Pod lesem lze parkovat, dále už ale musíte po svých. Trasa nahoru je příjemnou procházkou, která zabere asi půl hodiny, a lze po ní pohodlně jet i s dětským kočárkem. Cestou míjíte přístřešek pro odpočinek, studánku Rudolfa Petrly, v níž ale voda bohužel není zatím pitná, nebo opravenou studnu z doby obléhání hradu Lukova švédským vojskem za třicetileté války. Pod hradem je ještě k vidění Valdštejnův dub, starý téměř 400 let, a také skalní útvary.

Na hrad se v době sezony platí vstupné. Prohlídka je bez průvodce. Ve zdejších sklepních prostorech najdete expozici s předměty, co byly na hradě Lukov vykopány během archeologického průzkumu nebo v průběhu oprav hradu.

Zpátky k automobilu se můžete vydat okolo Králek. Jedná se o pískovcový skalní útvar asi kilometr od hradu s výhledem na obec. Využívají ho také horolezci, o čemž svědčí skoby v kamenných stěnách.

Zoologická zahrada a zámek Lešná u Zlína

Asi ve vzdálenosti pět kilometrů od obce Lukov se nachází zoologická zahrada Lešná. Z krajského města Zlína k ní vede městská hromadná doprava. Jestliže jste byli autem na Lukově, bylo by škoda minout ji. Jedná se totiž o jednu z nejhezčích ZOO v České republice a nejnavštěvovanější místo na Moravě.

Zvířata tu vesměs nežijí v klecích, ale životní prostředí mají co nejvíce přizpůsobené tomu přirozenému v přírodě. Atrakcí jsou rejnoci, kiwi i nově vybudované Karibuni, kde mají výběh zdejší tři slonice. Krásná je i japonská zahrada.

Zvláštností je i volná expozice emu a klokanů, kterou je možné si projít a být s těmito zvířaty přímo v kontaktu. Samozřejmostí však je, že lidé nesmějí sejít z chodníku, a zakázané je také krmení zvířat. V zoologické zahradě lze klidně strávit celý den – a vůbec se tu nebudete nudit. V dolní části ZOO je pro děti připraveno i lanové centrum a dětské hřiště. K dispozici jsou i restaurace, v nichž můžete doplnit energii.

Zámek Lešná a jeho exponáty ze světa

Ovšem zvířata nejsou jedinou atrakcí v areálu ZOO. Stojí tu také zámek Lešná, bývalé šlechtické sídlo hrabat Seilernů, který byl v letech 1887 až 1894 přestavěn v historizujícím slohu. Jeho historie je úzce spojena i s hradem Lukov. Obě nemovitosti včetně panství patřily právě Seilernům. Hrad po třicetileté válce chátral, obyvatelé obce Lukov ho často využívali jako stavební materiál – a šlechta potřebovala nové sídlo. To si původně vybudovali na místě dnešního zámku.

Je tu však daleko více míst, která čekají na to, až je objevíte.