HÝBEME SE HEZKY ČESKY: hlasujte a podpořte svůj tým

Maloobchodní řetězec PENNY MARKET odstartoval 22. dubna ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací školních sportovních klubů projekt na podporu návratu dětí ke sportu HÝBEME SE HEZKY ČESKY. Přihlásilo se do něj více než 1100 týmů ze všech koutů republiky.

Počínaje třetím červnem začalo na internetových stránkách projektu hlasování mezi zúčastněnými týmy o postup do finále, v němž se 450 z nich může těšit na zajímavou odměnu.

Hraje se o poslední tři finalisty v každém ze 150 mikroregionů, kteří si rozeberou finanční a materiální výhry. „Je skvělé, že byl tak velký zájem, a děkujeme našim partnerům Asociaci školních sportovních klubů a České obci sokolské za aktivní podporu a propagaci. I díky nim máme přes 1100 týmů,“ okomentoval přihlašovací fázi projektu Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY.



„Prakticky polovina přihlášených týmů je ze Sokola a polovina jsou školní kluby. V řadě regionů bude o finálovou účast, kam postoupí tři týmy s nejvíce hlasy, bojovat i 10 až 12 týmů. Očekáváme, že to bude napínavé až do samotného konce. Ve více než stovce ze 150 mikroregionů, do nichž jsme Českou republiku nakonec rozdělili, bude o finálovou účast bojovat pět a více týmů,“ doplnil Vojtěch.

Na internetových stránkách www.hybemesehezkycesky.cz se hlasuje mezi všemi přihlášenými týmy. Jejich fanoušci, příznivci i veřejnost v následujících týdnech rozhodnou o tom, které tři z nich postoupí v každém ze zmíněných mikroregionů do závěrečného hlasování. To se uskuteční na všech takřka 400 prodejnách PENNY v průběhu září a určí, kterých 150 ze 450 týmů, jež obdrží v daném místě nejvíce hlasů, dostane za 1. místo finanční podporu 15 000 korun a za 2. a 3. místo vždy 5000 korun. „Na podporu se mohou těšit všechny týmy, které postoupí do finále. Právě proto je tato fáze pro ně tak důležitá,“ zdůrazňuje Vít Vojtěch.

Pětibojař David Svoboda

Při příležitosti Dne dětí byly 1. června ze všech přihlášených vylosovány 4 týmy, které navíc získají ojedinělý zážitek. Na návštěvu exkluzivního VIP boxu na vybraném zápase na pražské Slavii se může těšit TJ Sokol Plzeň V a ZŠ ČSA Veselí nad Lužnicí. Do natáčení reklamy PENNY se pak zapojí TJ Sokol Lány a Základní škola Rousínov. Výherce vylosoval bývalý fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer se synem Jiřím. „Rozhodli jsme se vedle finanční a materiální podpory dát dětem možnost prožít něco, co běžně prožít nemohou. Chceme jim dát zážitek, který si zkrátka za peníze běžně nekoupíte. Věříme, že možnost zahrát si v reklamě nebo si užít zápas v současnosti nejlepšího fotbalového týmu u nás ve VIP boxu bude pro děti zážitkem na celý život,“ řekl Vít Vojtěch.



Běžkyně Barbora Malíková

V první fázi podpořili projekt PENNY MARKET fotbaloví internacionálové Vladimír Šmicer a Jan Koller, olympijský vítěz v moderním pětiboji z Londýna David Svoboda a mladí sportovci Sokola atletka Barbora Malíková, florbalista Filip Langer a šermíř Alexander Choupenitch. Nyní se k nim přidá i populární bojovník MMA Makhmud Muradov nebo sportovní komentátor Petr Svěcený.



Florbalista Filip Langer

Šermíř Alexander Choupenitch

I v další fázi bude pokračovat 360stupňová komunikační kampaň, včetně TV spotu, propagace projektu v tištěných médiích, na billboardech, v on-line prostředí i na sociálních sítích. Pro druhou hlasovací fázi byl natočen nový spot, v němž je použitá skladba Zlatíčka od Kapitána Dema. Hlasem projektu a výzvu k hlasování namluvil a projekt na svých sociálních sítích podpoří také moderátor Leoš Mareš.