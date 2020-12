Jak se vyrábí kvalitní matrace

Ukážeme vám, jak se vyrábějí ty opravdu komfortní matrace a co by při tomto procesu rozhodně nemělo být opomíjeno. Pokud znáte životní příběh matrace, nemůžete co do dlouhé životnosti a spolehlivosti šlápnout vedle.

Moderní technologie – i pomocníci jako z pravěku Nezáleží na tom, zda zaměříte svůj hledáček na matrace pro děti nebo pro dospělé. Rozhodně by nemělo jít o krátkodobou záležitost. Vše musí začít na bázi experimentu. Právě donekonečna opakované testy a zkoušení zaručí, že nakonec ulehnete na té nejlepší možné kombinaci materiálů. A to takových, které něco vydrží. Chcete-li záruku zdravotní nezávadnosti, pak se poohlédněte po certifikátech Öko-Tex Standard. Ty zaručují komplexní zdravotní nezávadnost každé vrstvy, což je u produktu, jenž používáte po značnou část dne, velmi důležité. Ovšem moderní technologie musí někdy ustoupit do pozadí. Je to totiž třeba nasimulovat i běžné používání tohoto nezbytného ložnicového prvku a ujistit se, že všechny materiály matrací obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách. A jak toho lze dosáhnout? Tady se ke slovu dostává válcovací přístroj, ve kterém každá testovaná matrace absolvuje několik desítek tisíc testovacích cyklů. A nezáleží na tom, jakému materiálu dáváte přednost. Moderní matrace z paměťové pěny tak musí prokázat stejnou spolehlivost jako ty pružinové nebo třeba latexové. Seznamte se s materiály, které se pro výrobu matrací používají nejčastěji Možných variací je mnoho, tato silná šestice však bývá v obchodech k vidění nejčastěji: líná pěna (zvaná také paměťová),

studená pěna,

pružiny,

latex,

Flexifoam®,

kokosové vlákno. Líná pěna nabídne zejména skvělé ortopedické vlastnosti Jakmile vstaneme, sama se postupně vrátí do původní tvaru. V noci se nám pak dokonale přizpůsobí. Nezáleží na tom, v jaké pozici spíme. Nehodí se však pro děti do 12 let. Studená pěna zaujme vysokou prodyšností V matracích se zpravidla neobjevuje sama, ale v kombinaci s jinými pěnami. Jejími hlavními výhodami jsou vzdušnost a elasticita. Potěší i dlouhou životností, ale není určena pro polohovací rošt. Pružiny nabídnou moderní pohodlnou tvář Zatímco klasické pružinové matrace se hodí spíše na příležitostné přespání, moderní taštičkové matrace uspokojí i ty nejnáročnější spáče. Každá pružina je totiž uschována ve vlastním textilním pouzdře, takže nikde netlačí. Tento typ matrací nabídne vysokou prodyšnost a výborné ortopedické vlastnosti. Zajistí pohodlný spánek i na pevných deskách (např. u starých typů postelí), ale nelze ji použít na polohovatelné rošty. Latex se pyšní antialergickými vlastnostmi Naopak latexové matrace (obvykle ze směsi přírodního a umělého latexu) jsou pro polohovatelné rošty ideální – prodyšný podklad přímo vyžadují. Díky použitému materiálu jsou 100% antialergenní a potěší i dlouhou životností. Flexifoam® nabídne více než jednu tvrdost v jednom modelu Mnohdy se dobře nevyspíme jen proto, že naše záda zatěžuje příliš tvrdá matrace. Ovšem stačí trocha pohybu nebo náročnější týden a na vyšší tuhost nedáme dopustit. A matrace z materiálu Flexifoam® se těmto požadavkům jednoduše přizpůsobí. Nabízí totiž z každé strany matrace jinou tvrdost. Navíc jde o materiál pružný a vzdušný s dlouhou životností, vhodný pro všechny typy roštů. Kokosové vlákno matrace zpevnění Čisté kokosové matrace se nevyrábí. Kokosová vlákna tvoří spíše zpevňující vrstvu, nutnou při zvýšené nosnosti a tuhosti matrací. Zároveň však takovým modelům nijak neubírá na prodyšnosti. A nevýhoda? Ta je jen jedna – nehodí se na polohovatelné rošty. Vyberte si z nich třeba u specialistů na Matrace Tropico. Jde o české matrace s dvacetiletou tradicí a miliony spokojených zákazníků. A pokud si nebudete vědět s výběrem rady, bez obav se obraťte na jejich odborníky. Rádi vám pomohou.