Jak se vyznat ve světě peněz, poradí seniorům speciální průvodce

Statistiky ČSOB ukazují, že více než 80 % seniorů používá platební kartu, ať už k výběrům z bankomatu nebo k platbám u obchodníka, příp. k transakcím na poště. Využívání aplikace ČSOB Smart, tedy mobilního bankovnictví, stouplo meziročně o více než 100 %. „Senioři jsou důležitou a nezanedbatelnou skupinou klientů ČSOB. Současně jsme si vědomi, že se jedná o skupinu velice zranitelnou. Proto jsme pro ně i pro jejich blízké připravili Průvodce seniora světem financí,“ říká Milan Jursík z ČSOB.

V deseti kapitolách jsou srozumitelně popsány všechny oblasti života, ve kterých se senioři potkají s financemi, důraz je kladen také na bezpečnost na internetu. To vše srozumitelně formou příběhů. Lidé zde najdou praktický návod, jak se připravit na důchod, jaký účet či spoření zvolit, a také jim brožura poradí, jak na placení kartou nebo s fungováním a nakupováním na internetu. Navíc seznámí seniory s možnými internetovými riziky a jak jim předcházet. Brožura je k dispozici zdarma a je možné si ji stáhnout z webových stránek banky.

Co dalšího ČSOB starším klientům nabízí?

Linka pro seniory nově i v ČSOB

Již přes půl roku v ČSOB funguje speciální Linka pro seniory, která je určená klientům starším 70 let. Pro klienty Poštovní spořitelny tato služba funguje již více než dva roky. Systém dle telefonního čísla rozpozná klienty starší sedmdesáti let, kteří jsou pak automaticky nasměrováni na tým operátorů speciálně vyškolených právě pro komunikaci se seniory. Linku pro seniory využívá každý týden více než tisíc klientů, přičemž každý z nich zde v průměru stráví 4 minuty.

Donáška peněz až do domu

Jde o unikátní službu, díky které si může klient starší 58 let nechat poslat peníze na konkrétní adresu. Pro ty, kteří mají na Poštovním účtu nebo Plus Kontu nastaveno zvýhodnění 58+, je služba jednou měsíčně zdarma. V období pandemie výrazně stoupl počet klientů, kteří tuto službu využívají. Například při své rekreaci na chatě nebo při pobytu v nemocnici. Tato exkluzivní služba vznikla ve spolupráci s Českou poštou.

Platební příkazy pro klienty 58+ zdarma

Od dubna mohou klienti Poštovního účtu nebo Plus konta s nastaveným zvýhodněním 58+ zadávat platební příkazy přes pobočky České pošty zdarma. Platební příkaz potvrdí klient na pobočce prostřednictvím své platební karty a peníze se odečtou z jeho účtu.

