Jak správně nasvítit pracovní stůl?

Světlo nás provází na každém kroku

Světlo k životu potřebujeme, jeho kvalita nás výrazně ovlivňuje. Když je šero, chce se nám spát a býváme nevrlí, při jasném světle jsme plní energie a jsme v pohodě. Prací tráví každý z nás několik hodin denně, proto bychom světlo neměli podceňovat. Jen tak se vyhneme potížím s očima, nadměrné únavě a bolesti hlavy.

Jaké osvětlení má být v každé místnosti?

Základem je centrální osvětlení místnosti, které může být stropní nebo nástěnné. Místnost by mělo kompletně osvětlit, přitom nemá vytvářet tmavá zákoutí ani stíny.

Osvětlení pracovního prostoru, které podpoří naše soustředění a postará se o to, abychom oči nadměrně neunavovali.

Osvětlení monitoru.

Jak správně osvětlit pracovní stůl?

Na pracovní stůl patří stolní lampa. Mezi nejoblíbenější aktuálně patří LED lampy s vestavěnými LED světly, které šetří peněženku, jsou úsporné a pyšní se i dlouhou životností. Jak takovou lampičku vybrat?

Kde se pracovní stůl nachází?

Pro výběr lampičky je zásadní, kde bude stát. Denní světlo nic nenahradí, pracovní stůl by tak měl být v blízkosti okna. Kdo je pravák, tomu by světlo mělo na stůl dopadat zleva, levákům naopak. Jsou ale osoby, které tak pracovní plochu mít umístěnou nemohou. V zimě to je se slunečním a denním světlem docela problém, takže je třeba sáhnout po lampičce.

Stínítko lampy by mělo být neprůsvitné , žárovka nemá být vidět.

, žárovka nemá být vidět. Lampička by měla být polohovatelná , ideální je, když ji můžete naklánět a různě směrovat.

, ideální je, když ji můžete naklánět a různě směrovat. Jakou zvolit barvu světla ? Ideálem je bílé světlo s min. 3000 K, pro lepší soustředění ale sáhněte i po výraznější bílé.

? Ideálem je bílé světlo s min. 3000 K, pro lepší soustředění ale sáhněte i po výraznější bílé. Řešíte lampičku na dětský pracovní stůl? Klidně sáhněte po silnější žárovce, nezapomeňte ji ale kombinovat i s dalším světlem. Dětské oči se rychleji unaví, navíc ještě nejsou zcela vyvinuté a správným osvětlením je uchráníte před potížemi se zrakem.

Lampička nesmí při práci překážet.

Okraj lampy by měl být v úrovni očí .

. Světlo by pracovní plochu mělo ozařovat z výšky 40 – 50 centimetrů , ideální úhel dopadu je 60 – 70 stupňů .

, ideální . Vybírejte lampu, která bude mít hned několik kloubů .

. Pravák by měl mít lampičku po levé ruce, levák po pravé.

Máte na stole monitor? Pak lampičku postavte vedle něj nebo za něj a otočte ji na opačnou stranu. Dejte si pozor, aby se neodráželo na obrazovce monitoru.

Víte, že fajn jsou stolní lampičky, u kterých můžete teplotu barvy bílého světla přizpůsobit svým aktuálním potřebám a třeba ji zhasnout i na dálku?