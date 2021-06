Jak ušetřit při nákupu moderního nábytku

Trendem bydlení roku 2021 je jednoduchý design a přírodní materiály, jako je dřevo, kámen nebo sklo. V jednoduchosti je krása, i tak může vaše domácnost vypadat moderně. Nákup nábytku přes internet je rychlý, objednané zboží vám donesou za příplatek až na práh dveří a smontují.

Moderní nábytek nemusí být drahý, stačí vychytat slevy a využívat slevové kupóny.

Nábytek objednaný z e-shopu má své výhody

Nábytek a bytové dekorace se čím dál více nakupují přes internet. Zboží vám e-shopy zašlou přímo na adresu a často nabízí i výnos do patra či montáž. Výhodou je výběr z pohodlí domova, nezdržujete se cestováním do obchodu a často máte možnost vrácení do měsíce od nákupu. Doručení zásilky za první zamykatelné dveře bývá zpravidla zdarma, za vynesení do patra si již obchody něco účtují. Odborná montáž ušetří čas a během slevových akcí může být i bezplatná. Některé kousky nábytku se ale hodí vybírat osobně přímo v kamenné prodejně, a to například sedačky.

Pohodlnost, prostornost a praktičnost hraje při výběru sedačky roli, proto je rozhodně důležité vydat se do obchodu a vyzkoušet si, zda splňuje všechny požadavky na vlastní kůži. Po vyzkoušení můžete provést online nákup s dovezením na požadovanou adresu, zpravidla totiž nemáte na odvoz tolik místa v autě.

Na trhu najdete velké množství různě řešených pohovek – dvoumístné, trojmístné, lenošky, do písmene L nebo U. Velmi žádané jsou ale pohovky rozkládací, ze kterých lze udělat lůžko pro hosty. Moderní sedačky mají zpravidla jednoduché geometrické tvary. Přidáte-li k pohovce polštářky a zajímavý přehoz, získáte kus nábytku s originálním vzhledem. Jakmile budete mít náladu na jiný styl, u polštářů pouze vyměníte povlaky a přehoz vyměníte za jiný.

Moderní nábytek nemusí být drahý

Představujete si pod pojmem „moderní nábytek“ větší investici než u běžného nábytku? To nemusí být vůbec pravda. Nákup jakéhokoliv nábytku se vyplatí více, pokud na e-shopu probíhají slevové akce nebo když e-shop nabízí slevový kód. Takový Nábytek Forliving slevový kupón vám pomůže ušetřit i desítky procent z částky vaší objednávky. Vyplatí se nakupovat také během známých akcí, jako je Black Friday, Nákupy OnaDnes nebo Dny Marianne.

Potřebujete hodně úložného prostoru? Takové moderní a elegantně vypadající skříně, komody, knihovny i televizní stolky nemusí být drahé. Jakmile se objeví na e-shopu Lino sleva, neváhejte a nakupujte. Najdete tam nábytek z kvalitního dřeva, ale také nejrůznější doplňky, které ozvláštní interiér vašeho bytu či domu. Atypická stojací i závěsná svítidla, zrcadla i obrazy promění váš domov do stylu, jaký máte rádi.

I klimatizace může být moderní

V parných letních dnech doma jistě oceníte chládek, a to obzvláště když vaříte, uklízíte nebo cvičíte. Moderní domácnost tak doplníte klimatizací s moderním vzhledem a funkcemi, neboť některé se dají ovládat i pomocí aplikace v telefonu. Existují nástěnné a mobilní neboli přenosné klimatizace. Výhodou přenosné klimatizace je rychlé zapojení bez stavebních úprav, umístíte ji tedy tam, kam potřebujete, odvodní hadici pak jen vystrčíte z okna, které utěsníte.

Moderní mobilní klimatizace mají dotykový displej, dálkový ovladač a možnost výběru několika rychlostí. Automatický mód reguluje výkon podle aktuální teploty v místnosti a vše lze ovládat také pomocí mobilní aplikace. Například Vzdušín slevový kód vám zlevní nákup klimatizace, čističky i odvlhčovače vzduchu.