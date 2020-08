Jak vypadat stylově a elegantně zároveň

Se stylem se člověk rodí, ale dá se i naučit. Pokud potřebujete vypadat elegantně a zároveň stylově, není to náročné. Stačí ovládat několik jednoduchých triků a sledovat aktuální trendy. V tomto článku vám prozradíme, jak jednoduše na to.

1. Pokud jste žena

Ženy mají přirozeně více vkusu než muži, ale na druhé straně musí obvykle vynaložit i o něco víc námahy. Žena může vypadat stylově v každém věku. Základ je péče o sebe. Ta zahrnuje péči o pokožku, pleť, vlasy a své zdraví. Zadruhé vám velmi pomůže to, co si na sebe obléknete. Vždyť jak se říká, šaty dělají člověka. A je to pravda.

Pro elegantní a stylové oblečení si oblékejte především to, co vám sedí. Nesnažte se nosit o číslo menší oblečení, pokud k tomu nemáte vhodnou postavu. A ani naopak. Protože příliš velké oblečení také nepomůže vašemu stylu. Ideální je si vždy prohlédnout velikost oblečení a rozměry, hlavně když si budete objednávat online. To je jednoduchý trik, díky kterému si budete vždy jisté, že vám oblečení sedne.

Pokud máte v šatníku několik základních kousků, z nichž vycházíte, bude to mnohem jednodušší. Jaké je to oblečení? Určitě je správné mít v šatníku dámské šaty. Ty jsou základem elegantního oblečení a hodí se na několik příležitostí. Podle toho, kam se nejčastěji oblékáte, zvolte si šaty do společnosti, či do práce. Styl takových šatů můžete také velmi snadno změnit, pokud je zkombinujete se sakem, svetříkem nebo dokonce košilí. Elegantní styl není u ženy nikdy úplný pokud nemáte kvalitní dámske kabelky. Doporučujeme vsadit na značky, jako je Tommy Hilfiger nebo Mango. Je na vás, zda si vyberete sportovně-elegantní nebo elegantní styl kabelky. Základ je černá kabelka, protože tu můžete jednoduše sladit s celým oblečením. Vhodná je také krémová kabelka. Když máte tyto základní kusy, pak vám už jen postačí klasická bílá nebo košile jiné barvy, dobře padnoucí džíny a lodičky.

Když budete mít v šatníku několik praktických a nadčasových kousků oblečení, velmi snadno je sladíte s jiným sezónním stylem.

Nezapomínejte také na doplňky. Jejich základem jsou jedny kvalitní hodinky a náušnice. Vše ostatní je na vás. Zda se rozhodnete pro náramky nebo řetízky, vše bude vypadat dobře. Velmi aktuální je stále vrstvení šperků. Doporučujeme vám spíše sáhnout po kvalitních špercích namísto laciné bižuterie. Nejen, že vydrží déle, ale zároveň vypadají elegantněji. Ke stylovým doplňkům patří také minimálně jeden kvalitní opasek. Ten se hodí na džíny či krátké kalhoty.

2. Pokud jste muž

I v případě pánů se dá elegantního a stylového vzhledu dosáhnout poměrně snadno. Podobně jako v případě žen tvoří jeho základ několik kvalitních kousků oblečení. Každý muž, bez ohledu na svou práci, by měl vlastnit alespoň jeden dobře padnoucí oblek a několik pěkných košil. Pak bude velmi jednoduché připravit se na večer do města nebo na nějakou příležitost. Muži mnohdy nedbají na velikost svého oblečení a pak se stává, že nemají správné číslo. Zaměřte se na dobré džíny a krátké kalhoty a několik pohodlných triček. Také je důležité mít v případě mužů alespoň jedny kvalitní tenisky a boty.

Pamatujte, že stylové a elegantní oblečení nemusí stát hodně, pokud máte ve svém šatníku několik dobrých kousků, které umíte kombinovat. Naučte se ladit barvy, inspirujte se různými fotkami. Také vyřaďte věci, které už do šatníku nepatří, a nahraďte je novými. Zaměřte se také na výběr dobrých značek a budete vypadat skvěle!