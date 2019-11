Jak zlepšit své řidičské dovednosti? Radí Den bezpečné jízdy MOTORVIZE

V rámci Dne MOTORVIZE konaného pod záštitou Ministerstva dopravy jako doprovodný program 5. ročníku ankety Čtenářského auta roku MOTORVIZE Fans Award měli zkušení redaktoři za úkol přispět i svojí troškou do mlýna k bezpečnosti provozu na našich cestách. Jak zlepšit své řízení a které auto vyhrálo?

Jak jste mohli v online magazínu MOTORVIZE zaznamenat, redakční tým pořádal s partnerskými magazíny již 5. ročník oblíbené divácké ankety Motorvize Fans Award a i tentokrát bylo na co se těšit. U pátého výročí chtěli organizátoři vše udělat větší, lepší a v neposlední řadě přispět i svojí troškou k bezpečnosti provozu na našich cestách. Petr Jakušev, organizátor Dne bezpečné jízdy MOTORVIZE, který letos proběhl pod záštitou Ministerstva dopravy ČR, nebo obecně všichni z redakčního týmu tráví v autech poměrně dost času a dostávají se možná častěji než čtenáři do nečekaných situací, které více či méně úspěšně řeší. Také mají mnohem více možností se v řízení dále zlepšovat a prohlubovat své znalosti. Právě zde vznikla myšlenka, že by část z toho rádi nabídli i vám, čtenářům. Den MOTORVIZE Fans Award na Polygonu ÚAMK v Pardubicích byl výbornou příležitostí, kde a kdy začít. Teď, kdy už jsou vyhlášeny oficiální výsledky, o nichž se mimochodem dočtete níže, předány ceny za čtenářské auto roku a Den bezpečné jízdy MOTORVIZE úspěšně za námi, je na čase bilancovat alespoň v několika málo řádcích, co vše letošní (polo)jubilejní ročník přinesl, a odpovědět na otázky, jak je možné zdokonalit své řidičské dovednosti a kolik (motoristické) zábavy lze za jeden den stihnout.

Základní myšlenky Dne bezpečné jízdy MOTORVIZE: jak a čím co nejlépe pomoci českým motoristům?

„Na začátku jsme si nebyli jistí, jestli o něco takového bude zájem. Přihlášky se ale rychle množily a my se začínali těšit na zástup uvědomělých řidičů, kterým budeme moci přidat trochu jistoty za volantem,“ komentuje vznik myšlenky Petr Jakušev. Areál ÚAMK v Pardubicích je dokonce na taková školení vybaven, takže jej lze považovat za ideální volbu. Až pak přišly na řadu organizační otázku. „Podle mého názoru je poměrně důležitý osobní přístup ke každému řidiči zvlášť, což je zatím hudba blízké budoucnosti, ale vzhledem k vyměřenému času jsem se společně s Václavem Bumbálkem snažil věnovat každému jednomu zájemci maximum možného času a díky tomu byla naše přítomnost ve vozech čtenářů na polygonu opravdu četná. Teoretická příprava, na které jsme strávili poměrně dost času, šla rychle stranou a vrhli jsme se především na ježdění, zkoušení a odstraňovaní chyb,“ doplňuje opět hlavní organizátor.

Václav Bumbálek na místě také povyprávěl o své nedávné první zkušenosti za volantem závodního speciálu Škody Fabie R5 a snažil se předat své drahocenné poznatky. Jen několik dní po prvním závodu s R5 na Autodromu v Sosnové totiž stál před účastníky semináře konaného v rámci Dne bezpečné jízdy MOTORVIZE a společně se zkušeným redaktorem Petrem Jakuševem připravoval bohatý program, jenž měl za cíl především zlepšit ovládání vlastního vozu všech účastníků, získání větší jistoty, klidu za volantem a schopnosti předejít možným komplikacím na cestách.

Anketa čtenářské auto a slavnostní vyhlášení: kdo letos zvítězil?

Jelikož se každý rok snaží redakční tým akci zpestřit, „pouhé“ předávání cen bylo tentokrát obohaceno o panelové diskuze s velmi zajímavými hosty. Padlo pozdní odpoledne a nejen čtenáři MOTORVIZE nebo partnerského AUTOHLED.cz se pomalu začali scházet v 5. patře Autoklubu ČR, kde na ně čekalo občerstvení a bohatý program závěrečného semináře MOTORVIZE Fans Award. Po pozření sladkého zákusku a jemné kávy spolu s pokocháním se výhledem na Pražský hrad začali hosté pomalu usedat na svá místa. Celé pozdní odpoledne bylo rozděleno do tří hlavních sekcí. První téma „Budoucnost automotive a udržitelná mobilita“ skvěle obsáhli zástupci innogy, fleetpartners, SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR a inhubo.

Po skončení zapálené panelové diskuze, kde se do otázek zapojili i přítomní z řad odborné i laické veřejnosti, zástupců automobilek a fleet manažerů, bylo možné přejít na druhou etapu – tematický blok věnovaný bezpečnosti v dopravě, bezpečné jízdě a edukaci řidičů nejen na silnici. V druhé části za „přední lavice“ zasedli odborníci z Global Assistance, BESIP, Autoškoly jinak!, Dopravní akademie a Buggyra Racing. Za posledně jmenovaný subjekt na akci dorazil několikanásobný mistr Evropy v závodech tahačů na okruzích David Vršecký, který později předal zástupcům automobilek ceny ankety čtenářské auto roku. Ocenění v letošním roce získaly především Lexus ES a Mazda 3. Na dalších místech se pak v kategorii mainstream umístily Škoda Superb a Peugeot 508, který zároveň zvítězil i v rámci letošní novinky, ceny online čtenářů. V kategorii premium si pak cenu odnesly také Range Rover Evoque a Volvo V60.

Kompletní výsledky ankety Čtenářské auto roku naleznete zde: https://www.motorvize.cz/ctenarskymi-auty-roku-2019-jsou-lexus-es-a-mazda-3-vysledky/

Zpět ke kurzům: základem je správné sezení

Základní záležitostí, kterou zájemcům pomohli oba instruktoři Dne bezpečné jízdy MOTORVIZE upravit hned na začátku, bylo sezení v autě. Může se to zdát jako malichernost, ale v jednom případě by slečna nemohla ani nouzově brzdit – protože by jednoduše řečeno ani nedošlápla pedál brzdy – měla sedačku zbytečně daleko a k tomu přisunutý volant k tělu, noha byla při sešlápnutí brzdy kompletně propnutá, což v případě nehody může způsobit nepříjemné zranění kolena. Navíc nemohla v tomto nastavení ani ovládat brzdu v celém jejím rozsahu. Po upravení pozice si rychle zvykla na nové nastavení a ihned si jej uložila do paměti vozu. „Takový přístup nás těší a přejeme mnoho kilometrů bez nehod… To tedy přejeme všem, teď už je hlavní především možnost nenadálou situaci řešit o něco lépe,“ přidává své nadšení i Václav Bumbálek.

Základní program za účelem lepšího poznání svého auta a zlepšení schopnosti reakce

Následovaly dva základní manévry, které by měl ovládat a ideálně mít zažité naprosto každý, kdo po silnici jezdí. Prvním z nich je nouzové brzdění. Každý účastník cvičení dostal úkol začít v konkrétním bodě na povel naplno brzdit. Před odměřeným přechodem pro chodce z rychlosti 50 km/h bohužel nedokáže při tomto testu zastavit nikdo, kdo není na nečekanou událost připravený a nepředvídá problém – to je smutný fakt a reálná věc z provozu. Ti, kterým se vše podaří velmi dobře, zastaví někde na úrovni 12 m, a to je délka dvou takových přechodů – jen pro představu. Na druhou stranu, při správném postupu je možné rapidně snížit případné následky kolize intenzivním brzděním, které nepředvedl na první pokus zdaleka každý, i když samozřejmě musíme pochválit ty, kteří tento úkol zvládli bez potíží. „Myslím, že je pro každého zásadní reálně vědět, co jeho vozidlo zvládne, jestli ho dokáže správně ovládat a jeho schopnosti využít naplno. Naši účastníci to vše nyní zvládají určitě o kus lépe,“ popisuje výsledný efekt Jan Novotný, šéfredaktor MOTORVIZE.cz.

Následoval úhybný manévr, který kombinuje naučené nouzové brzdění s nutností vyhnout se uměle vytvořené překážce doplněné o moment překvapení. Tady už byla vidět u většiny účastníků mírná nervozita a i následné provedení nebylo vždy příkladné. Jakkoliv se to zdá snadné, z rychlosti 50 km/h správně reagovat na dva podněty dělalo místy trochu problémy. Buď se nedařila reakce na volantu, a tak nebylo možné se vejít do vytyčené zóny, nebo se povolovala brzda a prodlužovala tak brzdná dráha. S každým dalším pokusem ale opět stoupala jistota a sebevědomí účastníků. Velmi milé byly reakce na celý program. Jakkoliv to zní možná až banálně, praktická zkouška vlastních schopností a možností vozu dala většině reálný obraz o tom, čeho jsou auta schopná a že neexistuje jediné řešení situace – brzdit a čekat. Je tu i varianta problému se vyhnout. Ideální ale je sledovat provoz, dávat pozor a snažit se předvídat možné scénáře. Právě včasná reakce může dát pomyslný náskok a ušetřit pár potřebných metrů.

Edukace, ale i zábava, to jsou plány MOTORVIZE

Na polygonu ÚAMK v Pardubicích byla připravena i zábavná část programu pro všechny účastníky a tou byla jízda zručnosti. V tomto podání tedy trochu motání pro ruce s finálním parkováním pozadu do vyhrazeného místa na čas. Bylo hezké vidět, jak ve všech najednou po odstartování do jejich jízdy propukla závodnická duše a maximální snaha o vítězství. Možná to bylo i motivačním faktorem v podobě velmi akčního svezení v BMW M2 competition s již zmíněným Václavem Bumbálkem, který má svoje auto opravdu v ruce a na uzavřeném polygonu v sychravém počasí rovně příliš nejezdil. „Myslím, že z reakce vítězů bylo zřejmé, že tahle odměna stála za tu snahu a nejen ona - v rámci letošního Dne bezpečné jízdy MOTORVIZE jsme si ověřili, že edukace řidičů (ať už na jakékoliv úrovni) má smysl. I proto v ní budeme nadále pokračovat, čeká vás nejeden kurz. Zůstaňte proto s námi…“ doplňuje na závěr o plánech do budoucna opět Petr Jakušev.