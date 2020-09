Komerční banka zrychluje SEPA platby

Vše se neustále zrychluje, to platí samozřejmě i pro bankovní služby. Není to tak dávno, kdy se začaly připisovat platby v rámci České republiky během jednoho dne. Dnes je možné to samé i u zahraničních plateb.

Komerční banka (KB) totiž zrychlila odesílání běžných SEPA plateb (pozn.: jednotná oblast pro platby v eurech) s připsáním na účet banky příjemce ve stejný den. Novinka se vztahuje na všechny SEPA platby zadané klienty v pracovní dny do 11.00 hodin s požadavkem na zpracování online, předané na papírových příkazech nebo z trvalých příkazů k SEPA platbám. Protistrana obdrží peníze na svůj účet ještě v ten samý den. „Již na konci minulého roku jsme SEPA platby cenově sjednotili s tuzemskými platbami. Po vyhodnocení pilotního provozu je nyní jako zrychlené poskytujeme standardně všem klientům,“ dodává Monika Truchlíková, manažerka Tribu Payment Methods v Komerční bance. Provádění urgentních SEPA plateb zůstává beze změny, tedy za příplatek. Zadávat urgentní SEPA platby je možné v pracovní dny až do 14.00 hodin. Takto zadané SEPA platby jsou připsány na účet banky příjemce rovněž v den jejich zadání, tj. ve lhůtě D+0, ale rychleji než zrychlené běžné SEPA platby. KB vylepšila i notifikace Dalším vylepšením, které Komerční banka připravila, je úprava notifikací zahraničních a SEPA plateb. Pokud chcete obdržet notifikaci o platbě, můžete si zvolit její zaslání jednorázově na online formuláři k platbě nebo si nastavit notifikace pro všechny zahraniční a SEPA platby, které odešly nebo přišly na váš účet. V případě požadavku na obdržení notifikace vám do e-mailu přijdou přehledné informace o zahraniční nebo SEPA platbě i s informací, zda byla platba provedená. Součástí této notifikace je příloha s pdf souborem, která rovněž obsahuje údaje o platbě. Tuto notifikaci můžete např. odeslat obchodnímu partnerovi jako potvrzení, že jste mu zaplatili za poskytnuté zboží či služby. Zrychlení běžných SEPA plateb se týká zadání: na online formulářích v internetovém bankovnictví;

importem v dávce v online režimu v internetovém bankovnictví;

importem v dávce v průběžném režimu v internetovém bankovnictví (pokud je v okamžiku jejich zadání na účtu klienta dostatek peněžních prostředků);

na papírovém formuláři přes pobočku KB;

z trvalých příkazů k SEPA platbě.