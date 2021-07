Letní dovolená na vodě je oblíbenou stálicí

Ahóóój! Konečně je to tady! Dočkali jsme se a už teď víme, že o svou oblíbenou vodu letos nepřijdeme. S trochou nadsázky by se dalo říci, že nejet na vodu se pro spoustu Čechů rovná takové malé tragédii.

Prázdniny nebo dovolená na vodě patří neodmyslitelně k letním měsícům v českých i moravských zemích. Málokdo ovšem ví, že začátek českého vodáctví se datuje už do roku 1875, kdy vyplula oficiálně první kánoe na náš vodní tok, a to díky lékárníkovi z Roudnice Ferdinandu Zinkemu, který ji koupil od anglických handlířů společně se závodními koňmi. Chvíli se nic nedělo, ale pak to přišlo! Roku 1910 nechal velký propagátor sportu Josef Rossler – Ořovský přivézt z Kanady další kánoi a už o tři roky později spatřil světlo světa, v kavárně U Karla IV., Svaz kanoistů Království Českého. Že je vám to jméno povědomé? No ovšemže! Je to ten stejný pán, který do Čech přivezl i první pár lyží. No prostě, úžasný člověk, řekněte?



Děti až na prvním místě

První se nám v těchto dnech na vodu vracejí školáci a studenti středních škol se svými učiteli a průvodci, aby tak, jako každý rok, zakončili společně čas strávený ve škole a naladili se na prázdniny, které už berou za kliku pomyslné brány k dvouměsíčnímu zaslouženému odpočinku. A letos o to více! Všichni to víme, nemá cenu předstírat, že to tak není. Je potřeba zůstat ve spojení se zbytkem světa. Ti nejmladší hlavně s rodiči, ti starší pak se svými kamarády, a prostřednictvím displayů mobilních telefonů třeba i s oblíbenými youtubery, protože co se jednou zamešká, těžko se dohání, že? Přibalte proto letos svému dítku ke všem těm zbytečným věcem, jako jsou náhradní ponožky a kartáček na zuby, také něco užitečného, například YPB 0820 Bezdrátovou power banku 8 000 mAh. Ta mu umožní super rychlé dobití jeho mobilního telefonu pouhým položením na sebe, bez zdlouhavého hledání nabíjecího kabelu. Navíc je tato power banka chráněna proti přehřátí, takže nemusíte mít obavu, že se během horkých letních dnů doslova uvaří. Pokud mobilní telefon vašeho potomka není vybaven bezdrátovou technologií se standardem Qi, sáhněte třeba po YPB 1010 Mini power bance 10 000 mAh, která je díky své velikosti pro cestování ideální.

Ferrari mezi power bankami ve vašem lodním vaku

Úderem prvního červencového týdne, jehož součástí jsou oblíbené svátky, které mnozí z nás využívají k prodloužení dovolené, vyrážejí na české toky další nedočkaví vodáci. A protože je mezi námi hodně těch, kteří se rozhodli dát letos přednost českým luhům a hájům před cestami do zahraničí, dá se očekávat, že ty nejoblíbenější řeky – a hlavně kempy – budou praskat ve švech. Mnozí budou mít co dělat, aby našli místo na zaparkování svého říčního korábu. Někteří budou muset nechat předsíňku rodinného stanu sbalenou, protože už pro ni nebude prostor. Ale to nevadí! I tak to bude jízda s velkým J! Už proto, že v lodním vaku bude tentokrát přibalená vysokokapacitní power banka YPB 3010 s kapacitou 30 000 mAh, LCD displayem a duálním USB výstupem, která vás nenechá v žádném případě „ve štychu“. Sbaleno? Tak Ahóóój!