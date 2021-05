Manažerské studium MBA – vzdělání, které má smysl a budoucnost

O aktuální situaci toho bylo napsáno již mnoho. Někoho trápí situace ve zdravotnictví, jiného politika – v obou případech se samozřejmě jedná zcela o zásadní témata, a z této diskuse bychom rozhodně neměli vynechávat ani ekonomické dopady.

S ekonomickými dopady se totiž nějakým způsobem setkáme všichni. Jak se ale připravit na „novou“ budoucnost? Investujte do sebe a sebevzdělání. Například s manažerským studiem MBA.

Každý z nás se nějakým způsobem bojí o budoucnost – to už je povahový rys, který je našemu druhu jaksi vlastní. V situacích a dobách, jaké nás právě obklopují, nabírá ale tento faktor na reálných obrysech. Stále více z nás pracuje na dálku, tzv. na home office. Některé firmy a provozovny jsou uzavřeny. A kdoví, co se ještě bude dít? Existují vlastně nějaké jistoty?

Investujte do svého vzdělání. Za všech okolností

Sice to může docela dobře znít jako klišé, ale investice do sebe sama je, byla a bude tou vůbec nejlepší. Vaše současné pracovní místo i celá firma už klidně nemusí existovat, vaše know-how a zkušenosti vám ale nesebere vůbec nikdo. Proto byste se měli snažit neustále posouvat. A to naprosto za všech okolností.

Jaké dovednosti a obory ale budou mít v budoucnu ještě cenu? Další nelehká otázka – ale řekněme si to na rovinu: lidé, kteří umí řídit ostatní a prodávat, se neztratí nikdy. Manažerské dovednosti se tu a tam hodí každému z nás. A právě o nich je studium MBA.

Právě studium MBA (zkratka pro Master of Business Administration) je v posledních letech stále hojněji skloňováno i v naší zemi. V západním světě se tato zkratka mezitím stala prakticky normou pro na slovo vzatého manažera nebo vysoce postaveného administrativního pracovníka. Nenechte se ale zmást – studium MBA je vhodné prakticky pro kohokoli, jehož funkce nebo podnikání nějakým způsobem závisí na lidech.

V Česku tuto formu studia nabízí například Cambridge Business School, která sídlí v Praze. V její nabídce najdete více než desítku studijních programů, ze kterých si vybere opravdu každý. Studium probíhá 100% v českém jazyce, nijak znevýhodněni ale samozřejmě nejsou ani studenti ze Slovenska.

Studium, na které si čas udělá každý

Na Cambridge Business School je rozvrh maximálně flexibilní a každý student si ho může v maximální míře přizpůsobit. Celé studium je rozloženo pouze do období 15 měsíců a většinu času se studuje v klidu doma nebo třeba na cestách. Přístup ke všem výukovým materiálům je navíc odkudkoli – stačí jen připojení k internetu.

Studijní programy pro budoucnost

Studijní programy CBS jsou připravovány s ohledem na dnešní dobu. Naučíte se zde tak výhradně to, co využijete nejen v roce 2021, ale i v budoucnu. Za všechny oblasti jmenujme například program Management a leadership online. Zaměřuje se na skloubení teoretických znalostí společně s praktickými dovednostmi (skills) z celého spektra manažerských činností. Osvojíte si marketingovou komunikaci, vyjednávání, nebo dokonce i obchodní právo.

Pokud vás studium MBA oslovilo, přihlášku si můžete podat ještě dnes. A nezapomeňte – budoucnost na nikoho z nás nečeká.