Mandle: vhodné při hubnutí i v těhotenství

Mandle patří mezi nejznámější oříšky vůbec. Používáme je už zcela běžně, i když pravdou je, že většinou nezdravým způsobem. Ty, které si koupíme v naturální podobě, si upražíme na dalším tuku a přidáme sůl nebo jiné koření. Nebo je přidáváme na sladké dezerty či je jíme pražené a solené.

Pokud si ale hlídáte počet svých přijatých kalorií, je vhodné sáhnout po takových mandlích, které nebyly soleny ani praženy. Právě ty poskytují více zdravotních výhod.

Mandle při hubnutí

Pokud se snažíte zhubnout, pak jistě oceníte, že konzumace mandlí vede ke snížení chuti k jídlu. Dejte si jen malou hrstku mandlí denně. Dokážou zahnat hlad a také potlačit potřebu jíst cokoli jiného. Tukům bychom se zcela neměli vyhýbat ani při hubnutí, a v tom nám mandle také pomáhají. Působí totiž jako zdroj zdravých tuků, ale také vitamínů a minerálů. Vybírat byste si samozřejmě měli mandle osvědčené kvality. Pokud si je chcete dopřát, zkuste mandle Svět plodů, které jistě předčí vaše očekávání.

Mandle v těhotenství

Mandle mohou konzumovat také těhotné ženy. Důvodem je nejen to, že slouží jako zdroj zdravých tuků, ale mají také mnohé vlastnosti, které nastávající maminky ocení v jakémkoli stádiu těhotenství. Mandle například snižují těhotenské nevolnosti, které se velmi často vyskytují na začátku těhotenství, u některých žen jsou ale přítomny v průběhu celého těhotenství. Ve vyšším stádiu trpí těhotné ženy na pálení žáhy. I s tím mohou mandle pomoci.

Další zdravotní účinky mandlí

Pravidelná konzumace mandlí vede ke snížení rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, vysoká hladina špatného (LDL) cholesterolu, krevní sraženiny či infarkt. Taktéž snižují mandle riziko vzniku cukrovky. Kromě toho se doporučují v obdobích, kdy trpíte stresem. Mandle totiž dokážou snižovat stres a deprese.

Jak si mandle vychutnat?

Mandle jsou natolik dobré, že je můžete jíst jen tak. Přidat je ale můžete do různých produktů, například do jogurtu, domácího pečiva, domácího müsli nebo také do ovocných či zeleninových salátů. Ozdobné mísy jsou skvělým způsobem, jak je nabízet nejen naší rodině, ale také návštěvám. Čím hezčí bude prezentace, v jaké budete mandle nabízet, tím více jich sníte. Dejte si ale pozor, abyste nesnědli příliš velké množství mandlí, protože ačkoli jsou zdravé, jejich hlavním obsahem je tuk.