Nechte se inspirovat nápady, co s obaly od kosmetiky nebo drogerie

I když se může na první pohled zdát, že obaly od spotřebované kosmetiky nebo drogerie jsou jen nepotřebný odpad, můžeme jim poměrně jednoduše vdechnout druhý život.

Pokud obal vytřídíte do správného kontejneru, čili plast do žlutého, papír do modrého, bude obal dále zpracován a stane se z něj třeba nová lahev nebo novinový papír. A co přemýšlet ještě trochu konkrétněji a zkusit vymyslet, jak by obal mohl posloužit pro vaše vlastní nápady a díky vlastní kreativitě si vyzdobit byt či dům? Influencerka Radka z Meet My Lovely World se podívala blíže na obaly známých značek Pantene, Head & Shoulders a Ariel od společnosti Procter & Gamble a podělila se o tipy, jak si zkrášlit svoje okolí. Obaly těchto značek jsou sice recyklovatelné, ale proč nevyužít některé z nich doma, aby se vůbec nedostaly do popelnice? Opětovné použití obalů v domácnosti ještě o něco více šetří naši planetu a navíc si u kreativní práce užijete spoustu legrace.

Vánoční svícen

Vánoce se kvapem blíží, tak se rovnou pusťme do vánoční dekorace! K výrobě svícnu budete potřebovat: obal od masky na vlasy Pantene, provázek, svíčku, větvičky, tavnou pistoli, šišky a papírové hvězdy na dozdobení. Z obalu masky Pantene nejdříve sundáme etiketu. Kolem dokola omotáme dekorativní provázek a přilepíme ho tavnou pistolí. Doprostřed přidáme a přilepíme vysokou svíčku – pozor, myslete na to, aby se svíčka nepřevrátila a aby byla upevněna bezpečně. Okolo svíčky naaranžujeme větvičky a ozdobíme je šiškami, případně dalším přírodním materiálem, který venku najdeme. Vánoce můžou dorazit, jste připraveni!

Květináč

Zkuste si odpovědět na otázku, jakou knížku si rádi čtete se svými dětmi? A nevyskytuje se v ní nějaká postava, která by se dala „vyrobit“? Vida, z obalu pracího gelu Ariel se dá vytvořit třeba květináč ve tvaru velryby z pohádky! Nejdřív z lahve odstraňte etiketu. Potom si narýsujte tvar, který by měl výsledný výrobek mít, a podle toho vystříhejte. Velrybě vytvarujte nůžkami ocas, nakreslete oči a dodekorujte mašlemi či ozdobnými kamínky, aby vám květináč ladil s interiérem. A pak už jen stačí vložit květinu a radovat se z vlastního výrobku.

Poslední inspirace je nejjednodušší na přípravu a můžete do ní klidně zapojit i děti. Vezměte obal vašeho oblíbeného šamponu, třeba Head & Shoulders, sundejte etiketu, rozpulte a během půlení nezapomeňte ponechat na dolní polovině „uši“. Spodní polovinu pak polepte papírem, na který se dají jednoduše nakreslit oči a čumáček. A najednou je na světě zajíc, který ochotně podrží dětské pastelky.

Stojánek na tužky

Tohle je jen pár tipů, jak se zbylými obaly naložit. Zkuste během dlouhých chladných večerů zapojit svoji fantazii a vymyslet, co by nejlépe zapadlo do vašeho bytu nebo udělalo radost vašim dětem. Společně strávený čas se počítá a vlastní výrobek mnohdy udělá větší radost než ten koupený.