Nedělejte, co nemusíte - služba, která přináší výhody!

Zapsat zakázku, vyfakturovat zákazníkovi zboží nebo služby, zaplatit dodávky svým dodavatelům, připravit účetní podklady nebo vyplatit mzdy zaměstnancům. Činnosti, které v rozsahu svého podnikání potřebuje realizovat každá firma i každý podnikatel.

Nikdo si již nedovede představit, že by tyto činnosti dělal jinak než za pomoci počítače a patřičného programu. A nejen to, rozvoj internetu přináší další rozměr – vzdálenou dostupnost.

Ale i tady platí něco za něco. Výhody, které toto technické zázemí přináší, vyžadují jisté nároky na péči a povinnosti. Počítače musíme udržovat v odpovídající fyzické kondici. K tomu se přidávají ty věčné aktualizace operačního systému a dalšího pro nás nezbytného software. Aby toho nebylo málo, musíme pamatovat na možné hrozící útoky virů, které mohou nadělat pěknou paseku na cenných datech. A jsme u zálohování. Děláme ho poctivě a automaticky?

Dnešní elektronická doba nahrává i vzdálené dostupnosti. V tom případě musíme zabezpečit prostředí vzdáleného přístupu. Čili další software a s tím související odpovídající nastavení a zabezpečení „vrátek“ umožňujících přístup IT vybavení do internetu.

Toto vše vyžaduje prostředky, znalosti, dovednosti a čas, které je třeba do zabezpečení fungujícího řešení investovat.

Není vhodný okamžik se všech těchto starostí zbavit?

Existuje řešení s dvacetiletou tradicí, které minimalizuje nároky na technické zázemí a provoz – internetový on-line systém WAK INTRA. Funguje stejně jako internetové bankovnictví. Připojím se a pracuji v systému se všemi doklady a bohatými funkcemi bez jakékoliv instalace a odkudkoliv. Počítač, tablet nebo mobil? Vaše zařízení je pouze prostředek zajišťující přístup k systému nezávisle na Windows, Linux, Android nebo Mac. Provoz systému je poskytován jako komplexní služba, včetně všech softwarových, legislativních a bezpečnostních aktualizací a profesionálního zálohování.

Vzdálený přístup, tedy i home-office v dnešní neklidné době není problém. Vzdálený přístup je přirozenou vlastností tohoto řešení, a to bez dalších nákladů. Pravidlem této služby pro systém WAK INTRA je: „platím pouze to, co v daném měsíci využiji“.

Proč to nezkusit?