Nejen během parného léta oceníte stropní ventilátor

Co si takhle pořídit stropní ventilátor, který vám nebude nikde překážet a dost možná ho oceníte i v zimě?

Stropní ventilátor nahradí větrák i světlo

Ventilátor je mnohem lepší volbou než klimatizace, která ochlazuje vzduch a vy si pak mnohdy připadáte jako v mrazáku. Její další velkou nevýhodou, že k provozu potřebuje vývod z budovy ven, navíc její spotřeba ani trochu nepotěší vaši peněženku. Stropní ventilátor se pyšní hned několika přednostmi.

Stropní ventilátor je elegantní a může nahradit i stropní lustr . Tedy v případě, že jde o stropní ventilátor se světlem.

. Tedy v případě, že jde o stropní ventilátor se světlem. Jeho pořizovací náklady jsou o poznání nižší než u klimatizace.

než u klimatizace. Tichý provoz

provoz Nerozfouká věci na stole.

Když bude disponovat zpětným chodem, využijete ho i v zimě, kdy díky němu ušetříte na topení.

Na co se zaměřit, když vybíráte stropní ventilátor?

Výběr stropního ventilátoru není jen o barvě a designu, mnohem důležitější jsou parametry větráku a taky to, zda místo, kam ho chcete nainstalovat, je pro tento účel ideální. Stropní ventilátor se třeba nedoporučuje instalovat k palandám nebo do bytů s hodně nízkými stropy.

Krok první: Kam chcete ventilátor nainstalovat?

Stropní ventilátor se nejčastěji instaluje do středu místnosti, aby byl zajištěný plynulý tok vzduchu v místnosti. Pokud je ale místnost velká, možná bude lepší nainstalovat tam 2 nebo i víc ventilátorů.

V každém případě je slaďte s ostatním interiérem a řiďte se pravidlem: „Čím větší je místnost, tím větší si pořiďte ventilátor.“ V místnosti o velikosti do 12 m2 vám stačí ventilátor s průměrem do 105 cm, do místnosti o rozloze do 20 m2 už volte průměr ventilátoru 105 až 123 cm. Do místnosti do 36 m2 patří ventilátor s průměrem 132 cm a víc.

Víte, že lopatky ventilátoru by měly být alespoň 2,3 metru od podlahy, aby byla zajištěna bezpečnost? Instalace stropního ventilátoru sníží strop asi o 30-40 cm a s tím je třeba počítat.

Krok druhý: Ventilátor se světlem nebo bez něj?

Světlo je nedílnou součástí místnosti a většinou ho instalujeme na její střed. Když si pořídíte stropní ventilátor, tak ho taky asi budete chtít nainstalovat do středu místnosti. Jenže oboje tam být nemůže. Nebo ano? Ano, když si pořídíte stropní ventilátor s osvětlením!

Krok třetí: Oceníte i zpětný chod?

Dnešní moderní stropní ventilátory mají zpětný chod, který je super hlavně v zimě, kdy topíte. Teplý vzduch u podlahy neudržíte, stoupá ke stropu. Pomocí opačné rotace lopatek ho posunete ke stěnám a vrátíte k podlaze, takže nebudete muset tolik topit.

Krok čtvrtý: Zajímejte se i o hlučnost

Dalším důležitým parametrem je hlučnost. A to hlavně tehdy, když stropní ventilátor budete chtít nainstalovat do ložnice nebo dětského pokoje. Sám o sobě je tichý a vydává hluk o síle asi 39 dB, vliv na hlučnost mají ale třeba lopatky. Ty dřevěné jsou tišší než lopatky z kovu. Na počtu až tak nesejde.