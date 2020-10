Plánujete zahradní party? Nezapomeňte na párty stan a pivní set!

Bez čeho se žádná pořádná party neobejde? Bez místa k sezení, dobrého jídla a pití. Někdy ale ani to není vše. Když na vás totiž bude pršet a foukat, žádné posezení s přáteli se asi neodehraje. Nebo si z něj všichni odnesete pořádnou rýmu a další setkání budou v ohrožení. Vyřešte to party stanem.

Jak vybrat party stan?

Mohlo by se zdát, že na výběru stanu nelze nic pokazit. Jak už to tak ale bývá, opak je pravdou. Ani party stan totiž nemůžete vybírat jen podle toho, jak vypadá. Na co si dát pozor?

Na velikosti záleží

Je to otřepaná fráze, ale pravdivá. Velikost party stanu je třeba vybírat:

S ohledem na velikost zahrady nebo místa, kam ho chcete postavit.

Vezměte v potaz i počet lidí, které pod něj chcete posadit.

Pozor na konstrukci

Jen odolná konstrukce splní všechna vaše očekávání. Dlouhou životností a maximální odolností se mohou pochlubit party stany s kvalitní plně pozinkovanou konstrukcí. Nemusíte se bát, že by ji vítr nebo déšť nějak poničily.

Oceníte i snadnou manipulaci se stanem

Někdy nestavíte stan hned, ale až v případě, že se blíží déšť. Pak oceníte, když vám stavba stanu nezabere příliš času. Ideální jsou v tomto případě nůžkové stany, které rozbalíte, upevníte a máte hotovo.

Náš tip: Skvělé jsou i boční stěny na party stan, které vás i vaše hosty ochrání před každou nepřízní počasí.

Kam všechny hosty posadit?

Party stan pro nepřízeň počasí už máte, kam ale posadit všechny hosty? Přeci u vás nebudou při grilovačce stát se skleničkou a talířkem v ruce. Jak to vyřešit, a i do malého prostoru usadit maximum hostů? Pomocí pivních setů!

Právě tyhle zahradní lavičky jsou nejoblíbenějším řešením usazení hostů. Není se čemu divit. Jsou prostorově nenáročné, usadíte k nim ale poměrně dost lidí. V čem spočívají jejich výhody?

Pivní sety se snadno a rychle postaví.

Vejde se k nim hodně lidí.

Jsou skladné, klidně je můžete i převážet.

Jak pivní set vybrat?