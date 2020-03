Podlahové topení do dřevěné podlahy. Jde to vůbec?

Zařizujete novostavbu nebo od podlahy rekonstruujete starší bydlení a shlédli jste se ve dvou současných lifestylových highlightech: luxusní dřevěné olejované či lakované podlaze a podlahovém vytápění. Je možné instalovat obojí současně?

Odpověď je ano, pod moderními dřevěnými třívrstvými podlahami může být podlahové topení.

Dvě silná doporučení

Moderní dřevěné podlahy jsou třívrstvé díly s vrchní pohledovou vrstvou z ušlechtilého dřeva. Jsou určeny k instalaci na podlahové vytápění a výrobce Barlinek.cz dokonce dává na podlahy 20letou záruku. Je potřeba dodržet dvě jednoduchá doporučení:

Přestože lze podlahy pokládat i plovoucím způsobem, v případě instalace na topení je doporučeno podlahu k podkladu celoplošně přilepit z důvodu lepšího tepelného přenosu.

z důvodu lepšího tepelného přenosu. Povrchová teplota podlahy by neměla překročit 27 °C. Optimální teplotní rozmezí je 22 až 25 °C.



Nebudeme mít doma zimu?

Kdo dosud nemá s podlahovým topením zkušenosti, je obvykle nejistý, zda povrchová teplota podlahy do 27 °C stačí na vytopení celé místnosti. Ujišťujeme, že stačí, a to proto, že vzduch se od podlahy prohřívá sice pomaleji, zato rovnoměrně. Prohřejí se při tom sálavým teplem i stěny místnosti a naakumulované teplo pomáhá posléze udržovat teplotu vzduchu. Tradiční způsob vytápění pomocí radiátorů pod okny způsobuje lokální přehřátí vzduchu, který se dá poměrně rychle do pohybu směrem ke stropu, tím se mj. zvyšuje prašnost a vzduch se příliš vysouší. Regulace teploty v místnosti je při topení radiátorem podstatně složitější.

Za mírnou nevýhodu podlahového vytápění může být považováno to, že náběhová křivka teploty je pozvolnější.

Výhody jsou ale neoddiskutovatelné a do budoucna přináší navíc benefit nižších provozních nákladů. Podlahové vytápění odpovídá dnešním standardům nízkoenergetického bydlení.

Nedělejte kompromisy

Dřevěná podlaha vydrží desítky let a je bez diskuzí tím nejlepším, co můžete doma mít. Je příjemná a teplá, takzvaně „dělá domov“. Opravdu není nutné volit jakoukoli imitaci, a to ani z finančních důvodů, ceny třívrstvých dřevěných podlah začínají už na 650 Kč/m². Čím kvalitnější a vzácnější dřevo, tím samozřejmě dražší. Vzácná tropická dřeva (např. merbau nebo sapella) nejenže exoticky vypadají, mají také mimořádné vlastnosti: tvrdost a odolnost proti vlhkosti.

Spojení s podlahovým vytápěním je v současnosti nejvyšší dosažitelný standard. Kromě funkčního komfortu se přidává i další estetický bonus: podlahové topení totiž není vidět. Nikde nepovedou trubky, pod oknem nebude překážet těleso radiátoru a tím pádem ušetříte i prostor, který kolem radiátoru musí zůstávat volný – pod každým oknem 2 až 3 m².

Prohlédněte si vzorky doma a v klidu

Obrovský výběr různých druhů dřev a jejich barevných úprav vám dovolí designovat místnosti v souladu se současnými trendy. Ať už preferujete ekologický skandinávský styl, romantický provensálský nebo luxury life ve stylu Ludvíka XIV., nebudete výběrem zklamaní. Existuje možnost nechat si zaslat zdarma vzorky vytipovaných podlah a prohlédnout si je ve správném světle opakovaně tolikrát, kolikrát bude potřeba.

Prohlédnout vzorky dřevěných podlah Barlinek.cz