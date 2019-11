Pomlčeli byste rádi o příjmech?

Chcete si půjčit a nechcete dokazovat výši příjmu? Tato představa je z říše snů a bohužel ve skutečném světě ji nikde v praxi nemůžete aplikovat.

Často se stává, že lidé chtějí půjčku, ale naopak nechtějí dokazovat své příjmy. Připadá jim to zdlouhavé a zbytečné. Jenomže v dnešním světě takovouto půjčku, kde byste nedokazovali svůj příjem, nikde nenajdete. Lidem se to zdá jako pohádka, vyřídit si hypotéku bez příjmu a neprokazovat svůj výdělek, jenomže ve skutečnosti není možné tuto pohádku prožít v reálném světě, a to proto, že se Česká národní banka snaží chránit zejména tyto lidi, aby si mohli žít právě jako v pohádce. Proto vydává různé normy a nařízení, v podstatě jakési vlastní „zákony“, o tom, co je možné a co není možné poskytnout v reálném světě financí. Z těchto důvodů vydala také nařízení, že si každý poskytovatel půjčky či úvěru musí ověřit příjem klienta, a to proto, aby daná společnost, banka či jiný poskytovatel úvěru zjistil, jestli je její klient schopen úvěr splácet, aby se tímto způsobem nedostával do dluhových pastí, finančních problémů nebo dokonce exekucí. Těmito prostředky se snaží Česká národní banka chránit veškeré občany před nežádoucími a nepřijatelnými finančními problémy. Pokud tedy máte finanční problémy, můžete se obracet na nebankovní společnosti. V bance vám totiž nepůjčí, když na sobě máte uvalenou exekuci nebo máte záznam v registru dlužníků z toho důvodu, že jste se opozdili s pár splátkami nebo některé nemáte zaplacené. Takže můžete využít nebankovní hypotéku bez doložení příjmu, u které jsme daleko vstřícnější.

Každý člověk je tu člověkem

Naše společnost nedělá rozdíly, a proto může pomoci každému v nouzi. Lidé s finančními problémy, dluhy, nebo dokonce s exekucemi se na nás mohou kdykoliv obrátit, abychom jim pomohli vyplatit nežádoucí půjčky či úvěry, sjednotili a zjednodušili systém splátek, vyplatili exekuce a mohli se soustředit na to, abyste měli jeden úvěr a ten měsíčně dokázali splácet. V těchto případech se zaměřujeme na běžné občany, ale také na podnikatele, takže si můžete půjčit i formou podnikatelského úvěru.