Předprodej hodinek HUAWEI WATCH 3 je tu! Kromě slevy získáte sluchátka

Do Česka přicházejí zbrusu nové chytré hodinky od Huawei. Ještě před oficiálním uvedením na trh si je můžete pořídit v předprodeji od 1. do 11. července na e-shopu Huawei i u vašich oblíbených prodejců. A to se vyplatí – kromě slevy navíc dostanete zdarma bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds 4i!

Chytré hodinky Huawei Watch 3 a Huawei Watch 3 Pro se mohou pochlubit výjimečným designem, řadou chytrých funkcí a až třítýdenní výdrží baterie. Nové smartwatch se co nevidět dočkají uvedení na český trh, ale pokud si je pořídíte už v předprodeji, dostanete špičkové hodinky se slevou a dárkem navíc. Stačí si objednat některé z hodinek mezi 1. a 11. červencem na oficiálním e-shopu společnosti Huawei a můžete se těšit na akční cenu. Výše slevy se liší podle jednotlivých modelů – Watch 3 Black s černým gumovým řemínkem získáte s 500 korunovou slevou za 9 499 Kč. Watch 3 Brown Leather s hnědým koženým řemínkem budou k mání za stejnou cenu, ovšem sleva oproti standardní ceně činí v jejich případě 1 000 Kč. Slevy se týkají také prémiového modelu Watch 3 Pro – klasická varianta s koženým řemínkem bude k mání za 9 999 Kč (místo původních 10 999 Kč), nejvyšší verzi s titanovým řemínkem pak získáte už za 13 999 Kč (původně 15 999). Kromě zmíněných slev dostanete v předprodeji ke každým hodinkám také nová bezdrátová bluetooth sluchátka FreeBuds 4i s aktivním potlačováním okolního hluku, prvotřídním zvukem a dlouhou výdrží baterie. Nová generace chytrých hodinek WATCH 3 Nová řada chytrých hodinek HUAWEI WATCH 3 se stane chloubou vašeho zápěstí. Tyto stylové hodinky s 1,43palcovým AMOLED displejem a pouzdrem z nerezové oceli 316L (nebo v případě řady WATCH 3 Pro z titanu) disponují rovněž zbrusu novou otočnou korunkou, kterou lze pohodlně hodinky ovládat, i když máte například mokré ruce. Díky Bluetooth připojení a reproduktoru s mikrofonem umožňuje řada HUAWEI WATCH 3 také provádět nebo přijímat telefonní hovory. Doufáme, že v nejbližší budoucnosti bude možné díky spolupráci s operátory zakoupit pro hodinky e-SIM, čímž se stanou zcela samostatné a na telefonu nezávislé. HUAWEI WATCH 3 Series jsou profesionálním asistentem pro fitness a zdravý životní styl, který podporuje až 100 režimů cvičení. Hodinky jsou vybavené novým vysoce přesným teplotním senzorem, takže vůbec poprvé podporují měření teploty kůže. Detekují pád a obsahují funkci SOS, díky které dokážou automaticky přivolat pomoc v případě nouze. Řada HUAWEI WATCH 3 disponuje extrémně dlouhou výdrží baterie – HUAWEI WATCH 3 Pro vydrží ve smart módu 5 dní a v režimu ultra neuvěřitelných 21 dní. HUAWEI WATCH 3 nabízí výdrž baterie 3 dny v chytrém režimu a 14 dní v režimu extrémně dlouhé výdrže.