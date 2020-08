Přežili byste v divočině? S odpovídající výbavou jsou vaše šance větší

Ještě poměrně nedávno byly přípravy na „konec moderní společnosti“ záležitostí survivalistů a prepperů. Jednotlivci i celé skupiny dlouhodobě předpovídají rozklad stávajícího politického a sociálního uspořádání a věnují spoustu úsilí přípravám na soběstačnost v případě krajní nouze.

K základním kamenům jejich tréninku patří pilování dovedností, díky kterým lze překonat velmi nestandardní situace a zachovat si zdraví. Zároveň jsou si dobře vědomi, že šanci na přežití v divočině výrazně ovlivňuje vhodně zvolené vybavení.

Následující informace se vám mohou hodit i v případě, že s katastrofickým scénářem nepočítáte. Do pořádné šlamastiky se totiž můžete dostat třeba při toulkách po českých horách. Členové horské služby sice kvůli ztraceným turistům evidují ročně evidují jen několik desítek výjezdů, ale z hlediska náročnosti považují pátrací akce za nejtěžší.



Co rozhoduje o tom, jestli v drsné přírodě přežijete?

Pokud máte vždy po ruce kvalitní vojenský nůž, váš boj o holý život bude bezesporu mnohem jednodušší. Kromě samotné výbavy však hraje klíčovou roli fyzická kondice a aktuální zdravotní stav. Mnohem větší šanci na přežití mají lidé, kterým nechybí vytrvalost a síla. Jestli se zadýcháváte do schodů a na dobíhání za odjíždějícím autobusem nemáte ani pomyšlení, raději se do delší túry mimo vyznačené turistické trasy vůbec nepouštějte – nejdříve zapracuje na fyzičce.



Výběr oblečení podléhá počasí a aktivitám

V čem vyrazit za zábavou nebo na obchodní schůzku víte, ale jaký outfit zvolit do volné přírody? Mít na sobě pohodlné oblečení z funkčních materiálů je naprosto zásadní. Při výběru se řiďte aktuálním i očekávaným počasím (vždy počítejte s horší variantou) a rozhodně se nebraňte speciálním tkaninám, které jsou prodyšné, dobře odvádí pot, rychle schnou a celkově napomáhají k lepšímu komfortu.



Naučíte-li se oblečení vrstvit, uděláte jen dobře. Nezapomeňte, že větší počet tenčích vrstev je vždy mnohem praktičtější než více silnějších oděvů. Máte-li v plánu klidnější aktivity, při kterých se tělo příliš nepřehřívá, budete se cítit pohodlně v oblečení z bavlny. Chladnější počasí by vás mělo přimět k vrstvení silně izolujících a teplejších kousků. Hodit se vám mohou i pláštěnka, pokrývka hlavy a sluneční brýle.



Alfou a omegou oblečení do přírody je správná obuv. V lehčím terénu neuděláte krok vedle ani v žabkách, ale poohlédněte se po outdoorové verzi, která je mnohem odolnější než klasické žabky určené do města. Jinak by se mohlo stát, že si vyzkoušíte chůzi na boso.



V náročnějším terénu vám naopak přijdou vhod tužší a robustnější boty. Nabídka trekové obuvi je široká a najdete v ní nižší i vyšší modely. K důležitým vlastnostem outoorové obuvi patří efektivní odvětrávání, tlumení nárazů, zvýšená odolnost proti mechanickému poškození, dobrá stabilita a v neposlední řadě protiskluzová podrážka.



Pokud je funkční oblečení a kvalitní treková obuv nad vaše momentální finanční možnosti, poohlédněte se po ní ve výprodeji a uplatněte při nákupu aktuální slevové kupony.



Co ještě by v batohu turisty nemělo chybět?

S orientací v terénu vám pomůže chytrý telefon, ale pro případ, že by se náhodou vybil, mějte k dispozici dostatečně detailní papírovou mapu a kompas. Užitečné pomůcky vám ovšem budou k ničemu, pokud se s nimi v předstihu nenaučíte zacházet.



Do batohu si přibalte také lékárničku se nezbytným základním vybavením a medikamenty, svítilnu s náhradními bateriemi, pomůcky pro rozdělání ohně (kromě vodě a větru vzdorných sirek i křesadlo), multifunkční nůž a pro případ, že se rozhodnete nebo budete nuceni přečkat noc, také spací pytel a stan.

Máte sbaleno? Pak nezbývá, než popřát pohodový a ničím nerušený trek!