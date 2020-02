Příští ekonomická krize se vám možná vyhne

Objevuje se řada náznaků, že se blíží další stagnace ekonomiky, v horším případě dokonce ekonomická recese. Ta s sebou naposledy přinesla vzestup nezaměstnanosti v ČR až k osmi procentům a postihla tak desítky tisíc lidí.

Zabránit krizím spolehlivě neumíme, zmírnit jejich dopad na vlastní život ale může každý. Je ovšem třeba začít již v době hojnosti.

Je známo, že zodpovědní lidé si v dobrých časech odkládají finance na časy horší, nejde ale ani zdaleka o jediný způsob přípravy. Mnohdy je, především u ekonomicky vyspělých jedinců, výrazně přínosnější investice do sebe sama. Pokud je tato investice realizována s rozmyslem, zvýší hodnotu člověka na trhu práce, učiní jej jen těžko postradatelnými a tím mu zajistí odpovídající uplatnění i v době, kdy má ekonomika problémy.

Jednou z nejpřínosnějších investic do sebe sama je pochopitelně ta do vzdělání. I v době krize totiž zaměstnavatelé potřebují spolehlivé zaměstnance schopné pomoci jim proplout bouřlivým obdobím, zaměstnance, kteří jsou schopni nahlédnout do hloubky problému a nalézt odpovídající řešení.

I proto lze nyní očekávat velký růst zájmu o studium MBA, které se na rozdíl od běžného vysokoškolského studia soustředí nejen na rozšíření a prohloubení již nabytých znalostí, ale především na praktickou stránku řešení problémů. K dispozici je přitom řada cílených programů MBA, které pokrývají nejvýznamnější oblasti zájmu firem tak, aby pro ně jejich absolventi znamenali maximální přínos.

Ke každé investici, tedy i k té do sebe sama, je třeba přistupovat zodpovědně. Stěžejním úkolem je pečlivý výběr MBA školy tak, aby vám vyhovoval její přístup a jí nabízené programy. Lze doporučit prostudovat si i její reference, díky nimž si snadno ověříte, zda výuku realizují skutečně kvalitní odborníci z praxe, kteří vám poskytnou know-how s maximální hodnotou.

Mezi nejprestižnější MBA školy v České republice nepochybně patří Business Institut, v němž výuku realizují téměř dvě stovky špičkových lektorů, jejichž rukama prošli zaměstnanci řady velkých a úspěšných tuzemských i zahraničních společností. Studium MBA v Praze na Business Institutu lze absolvovat jak kombinovanou formou, tak 100% on-line, přičemž v obou případech ho výrazně usnadňuje speciální studentská sekce webu, kde jsou on-line k dispozici všechny potřebné studijní materiály. Zásadní výhodou je rovněž široká škála MBA programů, jejichž struktura přesně odpovídá požadavkům praxe.

V úvodu byla řeč o očekávaném ochlazení ekonomiky a v této souvislosti stojí za zmínku i další zásadní výhoda studia MBA: Na prestižní MBA škole získáte nejen cenné know-how, ale také řadu užitečných profesních kontaktů, které nepochybně oceníte v okamžiku, kdy se vašemu stávajícímu zaměstnavateli i přes maximální snahu přestane dařit.

Jak už bylo řečeno, investice do sebe sama bývají těmi nejvýnosnějšími. V případě studia MBA této skutečnosti pomáhá ještě fakt, že jej lze aktuálně pořídit na Business Institutu za historicky nejnižší cenu. Nečekejte tedy na krizi a přihlaste se ke studiu MBA už do březnového cyklu studia. Výuka probíhá v časově výhodných odpoledních hodinách a získané znalosti a dovednosti můžete ihned uplatnit v praxi.