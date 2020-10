Repasované herní PC = nejlevnější alternativa herních počítačů

Tak moc by si vaše děti přály herní počítač, ale vám na něj nevycházejí finanční prostředky? Nevěšte hlavu. Máme pro vás super TIP. Herní repasovaný počítač. Má vysoký výkon, super vzhled a stojí mnohem méně peněz, než byste očekávali.

Repasované PC = ten nejlepší dárek pod stromeček.

Každé dítě si zaslouží Herní PC. Dovedeme si představit, jak smutné to musí být, když děti něco tak moc chtějí a vy je musíte odmítat. Ten stres, jestli si k Vánocům zase napíšou o herní computer, a pak to zklamání u stromečku. To nechce nikdo zažívat. Letos to může být všechno jinak. Nové herní stroje už nejsou tou jedinou možností, jak dětem splnit jejich přání.

Herní PC od 10 000 Kč

Repasované herní počítače jsou absolutní revolucí v herním světě. Díky nim může do světa her proniknout úplně každý. Už dávno neplatí, že na herní počítač musíte mít minimálně 20 000 Kč. Na nový ano, ale na repasovaný? Určitě ne. Například v GIGACOMPUTERU seženete už od 10 000 Kč.

Repas PC = kvalitní stroj za minimální cenu

Možná si říkáte, že takhle levný herní pc přece nemůže být kvalitní? Omyl! Použité (repasované) herní počítače jsou kvalitní a prověřené stroje za minimum původní ceny. Herní počítač musí disponovat výkonnou grafickou kartou a špičkovými parametry. A to není zrovna levná záležitost. Proto pořádná herní děla stojí až desetitisíce korun. Ale GIGACOMPUTER přišel s revolucí – s unikátními repasovanými herními počítači. A jak vznikne takový stolní herní repas?

Kde se repasy vzaly?

Firemní instituce a banky mění z pravidla svou IT techniku po dvou letech užívání. Původní drahé firemní počítače odkoupí společnosti, které se zabývají repasov á ním. Obnoví původní kvality počítačů a poskytnou je dál k prodeji.

Podstata repasování

Repasování je takový refresh počítačů. Navrací jím původní kvality, výkon, vzhled, ale snižuje jejich cenu. Repasování znamená, že se drahé součástky uvnitř PC, které ho dělají tak hodnotným, očistí. Zkontroluje se harddisk, případně se HDD vymění za SSD a přepastuje se procesor. Všechno se otestuje a počítač je zase jako nový.

Levné PC se repase ani nedožijí

Tím, že se už do PC zasáhlo, rapidně klesne jeho cena. Repasují se pouze PC v pořizovací ceně nad 15 000 Kč. Ty levnější se repase většinou ani nedožijí. A počítač za 15 000 Kč už má z pohledu parametrů skvělý základ pro herní PC.

Kvalitní PC + herní grafika = TOP repasovaný počítač

GIGACOMPUTER z těchto vysoce kvalitních strojů vytváří nejlevnější herní počítače. Stačí vzít kvalitní použitý počítač, který má dostatečně silný zdroj a parametry odpovídající hernímu počítači, vložit do něj herní grafiku a herní dělo je na světe.

B-éčko, nejlevnější Herní PC

Když má repasovaný stolní počítač drobný kosmetický nedostatek, prodává se pod tak zvanou B-kategorií. GIGA B-éčko není žádné béčko. Jsou to plně funkční zařízení s dvouletou zárukou zdarma. B-kategorie je mnohem levnější než A-kategorie. Nevadí vám malý škrábaneček na šasi repasoveného PC? Chcete co nejvíce ušetřit? Tak volte repas B-éčko.

Šetřete přírodu, volte repas.

Koupí repasovaného počítače šetříte životní prostředí. Stolní PC, který by běžně skončil na skládce, tak dostane druhou šanci. Každý repasovaný počítač ušetří těžbu dalších drahých kovů, kterých je k výrobě nových PC potřeba hodně. Kromě PC najdete na Gigacomputeru také repasované notebooky. Děkujeme, že šetříte přírodu a volíte repas.

Tak k čemu nový, když už zítra bude použitý?