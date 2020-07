Rozpočet českého pavilonu na Expu se zvýší o 25,2 milionu korun

Rozpočet českého pavilonu na světové výstavě Expo 2020 se zvýší o 25,2 milionu korun kvůli jejímu ročnímu odkladu v důsledku pandemie koronaviru.

Úpravu rozpočtu schválila vláda. Kabinet zároveň potvrdil i českou účast na výstavě v jejím novém termínu. Původně plánovaný rozpočet byl 260 až 310 milionů korun podle účasti partnerů ze soukromého sektoru, ze státních zdrojů mělo jít 229 milionů korun.

Výstava Expo 2020 v Dubaji měla původně začít letos 20. října, kvůli koronaviru ale byla přeložena na termín od 1. října 2021 do 31. března 2022. Ministerstvo zahraničí kvůli odkladu výstavy navrhlo vládě, aby prodloužila mandát generálního komisaře českého pavilonu Jiřího Františka Potužníka do konce listopadu 2022, na stejné období také zachovala zvýšené personální obsazení a upravila i rozpočet projektu. V roce 2021 by se kvůli změněnému harmonogram měl snížit rozpočet ministerstva zahraničí o 13 milionů korun, v roce 2022 zvýšit o 38,2 milionu korun.

Ministerstvo v předkládací zprávě upozornilo na to, že Česko je jednou z mála zemí, které svůj pavilon pro výstavu už téměř dokončily. V lednu byla převzata hrubá stavba, nyní se dokončují interiéry. Proinvestováno už bylo 120 milionů korun z plánovaného rozpočtu, dalších 90 milionů korun je smluvně vázáno. Ministerstvo také uvádí, že zvýšení rozpočtu pro českou účast na výstavě je ve srovnání s jinými státy nízké, většina zemí zvažuje růst výdajů o 15 procent.

Potužník v květnu ČTK řekl, že není jasné, jak se k odkladu Expa postaví partneři českého pavilonu, kteří kvůli následkům pandemie mohou čelit hospodářským problémům. Tehdy ale účast z pěti desítek investorů odmítli pouze dva menší. Nyní ministerstvo zahraničí v materiálu pro vládu uvádí, že se maximální propad příjmů ze soukromých zdrojů odhaduje na deset milionů korun.

Česko se na Expu představí v zóně Sustainability (udržitelnost), bude se prezentovat jako země přírody, vědy a inovací. Jádrem národní expozice bude systém S.A.W.E.R vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie. Systém bude mít kapacitu 500 litrů vody denně a bude sloužit mimo jiné k zavlažování zeleně kolem pavilonu. Český pavilon měl zahrnout také restauraci a představit například české sklo nebo lázeňství.