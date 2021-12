Slovenské slepice nesou 5,75 % ročně a bio vejce navrch

Pro devět farem společnosti Babičkin dvor, které na jihu Slovenska více než dvacet let produkují desítky miliónů vajec ročně, není omezení klecového chovu věcí trendu nebo legislativních nařízení. „Přechod na bioprodukci se nám vyplatí a z etického hlediska je to jediná správná cesta,“ vysvětloval majitel společnosti Babičkin dvor Jaroslav Novák při prezentaci své firmy na prvním českém Bond Summitu na začátku října v Praze. Na této akci organizované společností Cyrrus ho poslouchalo zhruba sto potenciálních investorů.

Poptávka po podestýlkových vejcích jako produktu udržitelného zemědělství roste. Lidé stále častěji volí výrobky, u kterých mají záruku, že pocházejí od zvířat chovaných ve férových podmínkách, která nežijí ve stresu a jsou krmena přírodními krmivy. Investicí do podpory rozvoje udržitelných farem nezískáváte jen podíl na bio zemědělství a jeho produktech, ale investujete také do budoucnosti své i svých dětí v podobě ochrany klimatu, protože bio vejce mají nižší uhlíkovou stopu. O farmářskou kvalitu produktů Babičkina dvora je postaráno nejen nadstandardní péčí o nosnice, ale také používáním přírodních krmných směsí bez GMO. „Většinu složek krmných směsí ze sóji a dalších surovin si pěstujeme sami v přírodní kvalitě bez použití chemie. Laboratorní testy dokázaly, že tato strava výrazně přispívá k lepší kvalitě vajíček,“ potvrzuje vedoucí výrobního úseku Ľubomíra Ďurová.

Společnost Babičkin dvor do přestavby svých farem na podestýlkové chovy a chovy ve voliérách už v předchozích letech vložila nemalé úsilí. „Jde jak o vlastní morální přesvědčení, tak o důkaz pro budoucí generace, včetně mé dcery, že se to dá dělat jinak, v důstojnějších podmínkách,“ říká Novák.

Aby společnost získala potřebné prostředky na splnění svého cíle – plného zrušení klecových chovů do roku 2024 – vstoupila s dluhopisy na burzu. „Pro investory může být zajímavou informací, že další přestavby podpořené prodejem dluhopisů pomohou zlepšit naše postavení na trhu, a hlavně také zvýšit exportní potenciál,“ dodává Novák. Už dnes každé druhé bio vajíčko na slovenském trhu snáší slepice na jedné z našich farem, upozorňuje majitel společnosti. Ve slovenském Tescu je Babičkin dvor dokonce dlouhodobě výhradním dodavatelem bio vajíček. Kromě tohoto známého řetězce dodávají vejce také do Billy, COOPu nebo Kauflandu. Část produkce – vejce vyšší kvality – dodává do řetězců pod svou značkou vlastní značkou „Babičkin dvor“. Více informací je k dispozici na www.babickindvorholding.cz.

Dluhopisy společnosti Babičkin dvor jsou umístěny na Free Marketu pražské burzy pod ISIN CZ0003532590. Přijetím na burzu se zařadily mezi deset dluhopisů s nejvyšším výnosem obchodovaných na pražské Burze cenných papírů. Jde o historicky první možnost vložit finance do bio zemědělství. Jmenovitá hodnota dluhopisu je 10 tisíc korun, celková výše emise je 200 milionů korun. Čtyřleté dluhopisy jsou splatné v červenci 2025. Roční výnos 5,75 % p. a. bude vyplácen každý rok vždy k 1. červenci. „Předpokládali jsme, že dluhopis v českých korunách bude pro české investory atraktivnější. Dává smysl také z toho důvodu, že nákup některých produktů pro výrobu (obaly na vejce, některé komodity pro krmné směsi) probíhá v korunách a výhledově nabyde i podíl na tržbách v korunách, zejména pokud jde o produkci vajec z volného výběhu a BIO,“ vysvětluje Novák. Detailní informace o emisi jsou k dispozici na webové stránce https://www.babickindvorholding.cz/pro-drzitele-dluhopisu/.