Víte, jak si správně mýt vlasy?

Mytí vlasů na první pohled nevypadá jako žádná věda. Má to ale svá pravidla. Vlasy je možné charakterizovat jako opravdu jemná vlákna, kterým může uškodit téměř všechno. Proto velmi záleží, čím a hlavně jak o své vlasy pečujete. Myslíte si, že to děláte správně? Pravdu zjistíte v našem článku.

3 základní pravidla pro péči o vlasy

Důležitá je správná regenerace, mytí vlasů a pokožky. Neméně důležitý je pak styling a finishing před a po úpravě vlasů. Tento proces zakončuje správná a šetrná vlasová úprava. Zní to velmi jednoduše. Pod každým bodem se ale skrývá řada důležitých kroků, na které se nesmí zapomínat. A protože by rozbor všech 3 pravidel vydal na opravdu dlouhý článek, zaměříme se v tom dnešním na první z nich.

Správné mytí vlasů a jejich regenerace

Základem dobré péče o vlasy a jejich pokožku je používat při každém mytí tzv. mycí lázeň, tedy šampon a oplachovou regeneraci. Zde máte na výběr, zda zvolíte kondicionér či masku na vlasy. Při výběru šamponu se dívejte hlavně na to, na jakou je určený pokožku. Často lidé dělají chybu, že si vybírají šampon především podle vlasů. Vy však umýváte hlavně pokožku.

Když máte vlasovou pokožku v dobrém stavu, což dokáže určit především profesionál s bohatými zkušenostmi, dostatkem informací a ideálně profesionálním přístrojem na diagnostiku, až pak volte šampon, který je určený na konkrétní typ vlasů. K tomu pak můžete přidat i výběr na základě problému, který vás trápí. Mezi nejčastější patří lupy, řídnutí a padání vlasů, suché či mastné vlasy, malý objem apod. S těmi vám pomohou konkrétní šampony. Ten pravý vyberete nejlépe s profesionálem. Doporučí vám šampon na růst vlasů, proti lupům, na objem přesně tak, aby vám pomohl.

Technologický postup mytí vlasů

Jednoduše řečeno si vlasy myjte opláchnutím napěněného šamponu s větším dostatkem vody. Používejte vlažný proud. Voda by neměla být horká, ani studená. Zkrátka taková, aby vám to bylo příjemné. A teď jak na to:

Začněte důsledným namočením vlasů od pokožky. Do dlaní si naneste přiměřené množství šamponu. Ruce promněte, aby se šampon dostal i na prsty a naneste stejnoměrně na vlasovou pokožku. Přidejte vodu a pomocí bříšek prstů pěňte směs od pokožky.

Po chvíli znovu přidejte vodu. Nikdy v již započatém procesu mytí nepřidávejte šampon. V případě, že máte vlasy a pokožku více znečištěné, šampon částečně opláchněte a celý proces opakujte. Vyvarujte se “drhnutí” vlasů dohromady. Zaměřte se na vstupování bříšek prstů k pokožce. Pokud potřebujete změnit místo, vlasy narovnejte do směru přirozeného růstu. Co se týče postavení při mytí. Snažte se vlasy mýt v záklonu a nikoliv v předklonu. Předejte tím zacuchání vlasů. Správný šampon totiž otevírá strukturu vlasů a tím pádem neklouže.

Při oplachování se soustřeďte na to, aby proud vody směřoval od pokožky po celé délce vlasů. Podaří se vám lépe odstranit zbytky šampony z pokožky. Po důkladném vymytí šamponu z vlasů “vymačkejte” přebytečnou vodu. Snažte se o co nejjemnější stisk.

Gratulujeme! Máte umyto. Teď se můžete vrhnout na regeneraci.

Kondicionér na vlasy nebo masku opět rozetřete do celých dlaní. Následně aplikujte směrem od kořínků ke konečkům po celé délce vlasů. Jakmile máte naneseno, vlasy opatrně rozčešte vhodným hřebenem či kartáčem a dobře opláchněte. Vlasy oplachujte od pokožky ke konečkům vlasů. Ostatně celý proces oplachování probíhá stejně jako se šamponem. Na závěr z vlasů znovu jemným mačkáním dostaňte nadbytečnou vodu. Na konci celého procesu si pomožte ručníkem, kdy zbylou vodu vymačkáte do něj. Vlasy nedřete, nýbrž jemně promačkávejte. Nesmí zůstat mokré tak, že z nich ještě odkapává voda. Naopak by měly být přiměřeně a rovnoměrně vlhké. Vlasy opět opatrně rozčeště.

A máte hotovo. Celé mytí vlasů trvá 3 až 5 minut. Když si to uvědomíte, není to mnoho. 5 minut správné péči o vlasy může nakonec věnovat každý.



Teď už jen najít ty správné šampony, masky a kondicionéry

Pokud nevíte, kde vybírat vhodné šampony na vlasy a produkty na regeneraci, prohlédněte si e-shop se skvělou kosmetikou Beautyonline. Ve výběru vám pomohou jejich články o péči o vlasy nebo jim přímo napište. V týmu mají specialisty na vlasy i pleť, kteří vám s výběrem rádi pomohou. V jejich sortimentu najdete řadu kvalitních italských značek kosmetiky, které mají odzkoušené nejen zákazníci, ale také samotná kadeřnická studia. Svou práci milují a berou ji opravdu vážně. O tom ostatně svědčí i to, že jsou na trhu již krásných 30 let.