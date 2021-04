Vítězem ceny Ceny Karla Velikého pro mladé je projekt Fakescape

Hra, která učí studenty mediální gramotnosti a kritickému myšlení nazvaná Fakescape, získala první cenu v národním kole Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Ocenění každoročně hodnotí projekty, které podporují společný smysl pro vytváření evropské identity a integrace mezi mladými lidmi.

Projekt Fakescape chce naučit studenty středních a základních škol kriticky přemýšlet o informacích, které denně čtou a sdílejí na sociálních sítích. „Nechceme nikoho nudit dlouhým výkladem, ani říkat, co se může číst a co je ‚zakázané‘. Naším cílem je, aby si studenti prakticky vyzkoušeli, jak mají ověřovat informace, a uvědomili si mediální nástrahy, které na ně číhají v online prostředí. Zároveň chceme učitelům poskytnout jednoduchou pomůcku pro zatraktivnění výuky tohoto tématu,“ popisuje hru Tereza Kráčmarová, předsedkyně a zakladatelka spolku.

Z národních vítězných projektů ze všech členských států EU vybere v květnu Evropská porota složená z poslanců Evropského parlamentu a zástupců Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách tři vítězné projekty, které získají finanční prostředky ve výši 7500 eur, 5000 eur a 2500 eur. Kromě finančního ocenění budou tři evropští vítězové pozváni na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku. Jeden zástupce vítězného projektu z každého z vnitrostátních kol stráví několik dní v Cáchách.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany, na které se podílí Evropský parlament a Mezinárodní nadace Karla Velikého v Cáchách, se uděluje projektům mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Vítězné projekty by měly sloužit jako vzor pro mladé žijící v Evropě a měly by nabízet praktické příklady Evropanů žijících spolu jako jedna komunita. Mezi oceněnými projekty z minulých ročníků jsou například výměnné programy pro mládež nebo umělecké a internetové projekty s evropským rozměrem.