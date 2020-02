Vybavení na hory nakupujte chytře

Zima je v plném proudu. Při pohledu z okna se to asi moc nezdá, na horách se ale nějaký ten sníh najde. Další možností je jet za sněhem do zahraničí. To si ale žádá kvalitní výbavu. Nakupte ji chytře, bez zbytečných investic.

Co s sebou na hory? Patříte mezi aktivní jedince, kteří na horách vyzkoušejí všechny sporty, cizí jim není ani horská túra? Určitě si s sebou sbalte dostatek vhodného oblečení (spodní prádlo, nátělníky, trička s krátkým i dlouhým rukávem, termoprádlo, nepromokavé kalhoty, teplé ponožky, mikinu, čepici, rukavice, šálu a zimní boty), nezapomeňte ani na sportovní výbavu. Co do ní patří? Lyže, hůlky, vak na lyže, případně snowboard

Lyžařské (snowboardové) kalhoty a bundu

Sjezdové nebo snowboardové boty

Lyžařské brýle

Helmu

Kuklu pod helmu

Lyžařské rukavice Podle čeho vybrat lyže? Výběr sjezdových lyží je hodně široký, pokud nejste zdatný sportovce, může vás z toho klidně rozbolet hlava. Na co se při výběru zaměřit? Než se vydáte do prodejny, zamyslete se nad tím, jak zdatný lyžař jste, kolik toho najezdíte a kde. Budete jezdit jen na upravených sjezdovkách, vydáte se i na lehký přilehlý terén, nebo plánujete jezdit hlavně v terénu?

Budete jezdit jen na upravených sjezdovkách, vydáte se i na lehký přilehlý terén, nebo plánujete jezdit hlavně v terénu? Zohledněte svou výšku a váhu

Plánujete lyžovat jen za účelem relaxu ? Pak jsou pro vás lepší měkčí lyže. Kdo ale lyžování bere jako sport a chce se neustále zlepšovat, pro toho jsou vhodnější tvrdší lyže.

? Pak jsou pro vás lepší měkčí lyže. Kdo ale lyžování bere a chce se neustále zlepšovat, pro toho jsou vhodnější tvrdší lyže. Pozor i na radius. Lyže s radiem do 13 m jsou „živé“ a jsou určeny pro krátký oblouk. Standardem je radius 13-16 m, lépe drží směr při přímé jízdě. Lyžím s radiem nad 16 m vyhovuje delší oblouk. Jak vybrat snowboard? Při výběru kvalitního snowboardu je velmi důležité zohlednit zkušenosti jezdce a jeho tělesnou konstituci. Zatímco pro začátečníky je lepší snowboard bez vyhraněného odvětví, zkušení snowboarďáci už vědí, jakou jízdu preferují, a podle toho si vyberou snowboard. Na co si dát pozor? Délka snowboardu by měla být zhruba pod bradu.

by měla být zhruba pod bradu. Zvažte se a hlídejte si hmotnostní toleranci snowboardu . Když bude jezdec lehčí, nevyužije potenciál prkna naplno, v opačném případě ho zase může poškodit.

. Když bude jezdec lehčí, nevyužije potenciál prkna naplno, v opačném případě ho zase může poškodit. Š ířku prkna přizpůsobte velikosti boty. Jezdci s velikostí bot 45 a víc by měli sáhnout po širším snowboardu.

