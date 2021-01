Vybíráte invalidní vozík a nevíte, jak se rozhodnout? Poradíme vám

I vy potřebujete invalidní vozíček, ale nedokážete si z nabídky vybrat? Pojišťovna vám ho zamítla, nebo vás už jednoduše nebaví čekat? Seznámíme vás s jednotlivými druhy vozíčků a jejich přednostmi.

Invalidní vozíček je zdravotnická pomůcka, bez které se někteří z nás prostě neobejdou. Většinou jde o osoby s postižením obou dolních končetin. Vozíček je pro ně parťákem, díky němuž mohou na nákup, do přírody, za rodinou. Získají díky němu i jistou míru soběstačnosti a nezávislosti na druhých.

Jak získat invalidní vozíček?

Když se dozvíte, že potřebujete vozíček, vaše naděje se hned upínají na pojišťovnu. Možná vás ani nenapadne, že by vám ho pojišťovna nedopřála. I to je ale někdy možné.

Osobám s omezenou pohyblivostí dolních končetin vypíše ošetřující lékař (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař) žádost o invalidní vozíček, ve které uvede důvod, proč ho potřebujete, progresi onemocnění a pár dalších údajů. Žádost odešle na pojišťovnu, kde ji musí posoudit revizní lékař. Ten buď vozíček přidělí, nebo zamítne.

Víte, že vám revizní lékař může klidně přidělit úplně jiný vozíček než ten, o který váš lékař žádal? Nemusí být ani nutně nový, mnohdy se přidělují repasované vozíky.

Co dělat, když vám pojišťovna nabízí jiný vozíček, nebo žádost dokonce zamítne? Investovat do vlastního vozíku, který bude pohodlný, umožní vám vše, co potřebujete zvládnout, a hlavně bude váš, nikdo vám ho nebude moci za čas vzít.

Jaké druhy vozíčků jsou na našem trhu?

Nabídka se za posledních několik let docela rozšířila, dostupné jsou jak mechanické invalidní vozíčky, tak ty elektrické. Kromě nich můžete zvolit také elektrický invalidní skútr, vášnivé sportovce potěší sportovní vozíky. V čem se liší a pro koho jsou vhodné?

Mechanický vozík bývá volbou číslo jedna

Je finančně nejdostupnější, vhodný jak do interiéru, tak exteriéru, snadno se obsluhuje a mívá bezdušová kola. Je vhodný pro tělesně postižené, nemohoucí osoby i seniory. Na trhu je k mání jak ve standardní verzi, tak i v té odlehčené nebo transportní.

Elektrický vozík pro pohodlný a bezpečný pohyb

Elektrické vozíky se pyšní výbavou jako výškově a úhlově nastavitelné opěrky nohou, nastavitelná opěrka hlavy, skladovací koše, sklopná opěradla a podobně. Jsou určeny dětem, dospělým i seniorům, pohání je elektromotor. Do interiéru jsou vhodnější malé obratné elektrické vozíky, do exteriéru zase ty silnější.

Elektrický invalidní skútr pro aktivní jedince i osoby se sníženou schopností pohybu

K použití na veřejných komunikacích jsou určeny elektrické invalidní skútry, k jejichž řízení nepotřebujete řidičský průkaz. Ovládají se volantem nebo řídítky, dopřejí vám volnost a samostatnost.

Na trhu jsou k mání jako tříkolové i čtyřkolové, ocení je hlavně aktivní senioři, kteří nechtějí být na nikom závislí a chtějí se vrátit do aktivního života maximálním možným způsobem.

Díky sportovnímu vozíku se nemusíte vzdávat oblíbeného koníčku

Patříte mezi vášnivé sportovce a svého koníčku se nechcete vzdát ani ve chvíli, kdy vás osud upoutal na invalidní vozík? Dobře děláte! Skvělým parťákem vám určitě bude sportovní vozík vyrobený z lehkých materiálů. Díky aerodynamičnosti je rychlejší, snadno se ovládá a vás zase vrátí na tenisový kurt, taneční parket nebo basketbalové hřiště.