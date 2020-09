Zamořují obalové materiály planetu? Nemusely by

Obalových materiálů se v současné době spotřebuje daleko více než kdy dříve a důvod je zřejmý. Zatímco dříve lidé chodili nakupovat výhradně do kamenných obchodů, dnes si mnohem častěji objednávají zboží online.

Každé takové zboží se pak musí dát do krabice, ta krabice se vycpe výplňovým materiálem, přelepí lepicí páskou a putuje k zákazníkovi. Co s ní ten udělá? V lepším případě obaly roztřídí do kontejnerů.

Papírové krabice i plastové vzduchové polštářky či bublinková fólie jsou samozřejmě recyklovatelné. Na recyklaci v jiný výrobek se však spotřebuje energie a pro planetu tedy není úplně nejšetrnější. Existují i další možnosti, jak obalové materiály využít.

Měli bychom se více učit upcyklovat

Upcyklace je proces, kdy věc znovu využijete v takovém stavu, v jakém se nachází. Například u papírové krabice to znamená, že ji nevyhodíte do modrého kontejneru, ale necháte si ji doma. Použijete ji, až budete sami někomu posílat balík, naskládáte do ní staré hračky po dětech, které potřebujete uložit do sklepa. Možností využití je spousta.

Upcyklace je k životnímu prostředí šetrnější, protože nás nestojí žádné zdroje na transformaci materiálu v úplně nový produkt. K té by se mělo přistoupit až ve chvíli, kdy je stávající produkt nepoužitelný, v případě krabice například tehdy, jakmile se rozpadne.

Část zodpovědnosti leží i na firmách

Ovlivnit zamoření planety plastovými sáčky a dalšími obalovými materiály mohou i samotné firmy a e-shopy, jež zboží rozesílají. Vždycky mají možnost vydat se ekologičtější cestou, například místo plastových poštovních obálek používat klasické papírové obálky, které se rozloží rychleji, namísto vzduchových polštářků vycpávat balíky kartonovou drtí a balicím papírem. Ne vždy totiž zákazník obalové materiály zodpovědně recykluje. Mnohdy končí ve směsném odpadu, někdy ještě hůře. Papír či karton je v takovém případě k přírodě šetrnější. Přece jenom je vyrobený ze stromů na rozdíl od uměle vytvářeného plastu.