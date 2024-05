Plánujete výlet do Tater? Jak dobře jste připravení na túru v divoké přírodě? Dokázali byste sebe a své blízké ochránit před medvědem hnědým, který se vyskytuje nejen na Slovensku, ale čas od času odběhne i do našich lesů? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.