Příjemný luxus za příznivé ceny: Černomoří se těší oblibě u českých turistů, konkuruje už i těm západním

Let do Varny či Burgasu trvá jen dvě hodiny. Sezonní lety sem zajišťuje Smartwings, z Prahy denně. „Z Prahy do Varny létá v pondělí a pátek ještě Wizz Air,“ říká Josef Trejbal z portálu Letuška.cz. Doplňuje, že ceny letenek přímých spojů do Bulharska se v letním období pohybují okolo sedmi tisíc korun. S cestovními kancelářemi můžete kromě Prahy letět také z regionálních letišť – Brna, Ostravy a Pardubic, s CK Alexandria i z Karlových Varů. Čedok zase nabízí odlety také z polských Katowic a Wroclawi.

Obavy není třeba mít ani z ubytování. Bulharsko už dávno není chudým příbuzným luxusních středomořských letovisek s upravenými promenádami a dokonalým servisem. Dnes jim může směle konkurovat, přesto vychází pořád cenově velmi příznivě.