Mělké „moře“ už není jen retro. Dovolená u Balatonu vás bude bavit

Seriál

Už jste někdy zkoušeli se koupat ve velké přírodní vaně? V letoviscích Siófok, či Zamárdi, jež tvoří turistické epicentrum jihovýchodního Balatonu, to tak skutečně vypadá. Závěrečná scéna z Hřebejkova Pupenda vážně nelže – břeh obřího maďarského jezera se tu vůbec nesvažuje, stovky metrů směřujících do jeho středu se jen tak švandovně po pás brouzdáte mělkou vodou. Jen s tou filmovou mlhou by se dalo polemizovat, zdejší léto bývá veskrze prosluněné.