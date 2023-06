Kréta a Santorini, to jsou malebné pláže prohřáté sluncem a tyrkysové moře

Z Prahy míří přímé lety do Chanie na západě ostrova a Heraklionu na severu. „Do Chanie létá Smartwings v pondělí, ve středu a v pátek, do Heraklionu denně,“ říká Josef Trejbal z portálu Letuška.cz. Do Heraklionu směřuje přímé lety z Prahy v pondělí, čtvrtek a sobotu rovněž Eurowings. Obě společnosti sem budou létat až do října. „Ceny letenek přímých spojů do Řecka se v letním období pohybují okolo osmi tisíc korun. Letenky s přestupem jsou levnější v průměru o 20 procent,“ doplňuje Trejbal. „Kromě Prahy ale máme na výběr také odlety z regionálních letišť,“ říká Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí Čedoku. Jde o chartery cestovních kanceláří. Už teď před prázdninami tak létají Češi na Krétu rovněž z Ostravy, Brna, Pardubic nebo Karlových Varů. A Čedok od srpna nabídne navíc ještě odlety z Českých Budějovic.