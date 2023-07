Na pláži u moře jen za šest hodin. Polský Balt vyhoví těm, kdo na jihu Evropy trpí úmornými vedry

Ale nebojte se, za posledních 30 let se to tam hodně změnilo. „Starší hotely se rekonstruují a hodně tu investují i do výstavby nových hotelů. Kvalita ubytování je tu tedy překvapivě velmi dobrá,“ říká Jan Bezděk, tiskový mluvčí cestovní kanceláře Nev-Dama.

Například Čedok a Nev-Dama zde nabízejí zejména čtyřhvězdičkové hotely se snídaní nebo polopenzí. Právě ty jsou nejžádanější i podle statistik cestovní agentury Invia. Poměrně příjemné jsou (nejen) u Baltu také ceny. „Většina služeb, ať už se jedná o ubytování, restaurace, či zábavní atrakce, je zde o něco levnější než u nás,“ konstatuje Jiřina Ekrt Jirušková, mluvčí Invie.

Jak se na pobřeží dostanete

Například týdenní pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu u pláže s polopenzí se dá v červenci pro rodinu s jedním větším dítětem pořídit již od 28 tisíc korun. Ale klidně i za dvojnásobek. I mezi hotely se stejným počtem hvězdiček totiž může být výrazný rozdíl, především díky službám, které nabízejí.