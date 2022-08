AIK Stockholm - Slovácko 0:1, poprvé v pohárové skupině, postup jistil Sinjavskij

„Nepopsatelné. Jsem na kluky strašně hrdý. Povedlo se nám něco úžasného. Je to pro nás taková malá Liga mistrů,“ hodnotil v emocích trenér Martin Svědík pro Českou televizi.

Los základní skupiny Konferenční ligy se koná v pátek 26. 8. Slovácko by se mělo objevit ve čtvrtém koši.

„Vysněného soupeře nemám, teď už je mi to jedno. Budu los zvědavě sledovat a užiju si kohokoliv dostaneme,“ doplnil.

„Skupina byl sen. Kdyby nám to někdo řekl pár let zpátky, nevěřili bychom. Moc si euforii neužijeme, v neděli nás čeká liga, ale jedeme dál, lepší to být nemohlo,“ radoval se kapitán Michal Kadlec.

Úvod patřil domácím, kteří potřebovali útočit. V šesté minutě viděla Friends Arena první střelu na bránu. Bahouiho pokusu ale chyběla razance a nepředstavovala pro Nguyena nebezpečí.

Z rohu pálil opět švédský útočník osamocený před brankářem, ale Nguyen mezi nohama prostor nenechal. Slovácko hrozilo z rychlých protiútoků, velké šance však nepřicházely.

Hosté měli první příležitost ve 23. minutě. Do míče se po rohu opřel Mihálik, ale přestřelil. Slovácko dostalo k dispozici několik standardních situací, ale nevyužilo je.

Domácí hrozili v 29. minutě. Po centru nabral míč z voleje Ring, jeho střelu vytahoval Nguyen u tyče. V obrovské šanci se v 37. minutě objevil Kalabiška, který se pověsil do hlavičky po rohovém kopu, jenže branku z těsné blízkosti minul.

Za čtyři minuty zkoušel ránu z dálky Petržela, ale mířil nad branku Nordfeldta.

První poločas se dohrával bez větší příležitosti na obou stranách a skončil bez gólu.

Druhou půli otevřel Otieno přesnou ranou pod břevno, kterou vytahoval Nguyen. Po čtyřech minutách zasahoval Nordfeldt špičkou kopačky proti Havlíkovi na zadní tyči.

S končící hodinou zápasu prokličkoval do vápna Fatah, pravačkou vypálil, ale dobře postavený gólman Slovácka jeho prudkou střelu srazil. Na druhé straně po protiútoku klouzal před branku Petržela, který dorážel střílený centr, jenže branku minul.

Nově příchozí hru výrazně rozhýbali. Další čtvrt hodinu tvořili hlavně domácí. Dobře bránící Slovácko nepřipustilo žádnou větší šanci.

A tak hosté udeřili z protiútoku. V 76. minutě upláchl Kalabiška po levé straně a předložil před bránu Sinjavskému, který ve skluzu dorazil míč do sítě.

O deset minut později se Kimpioka pokusil zakončovat přes hlavu. Jeho pokus doprostřed brány lapil Nguyen, který udržel čisté konto i ve druhém zápase proti švédskému týmu.

Zbytek zápasu Slovácko zkušeně kontrolovalo a nedovolilo soupeři zápas zdramatizovat.

Tým z Uherského Hradiště proměnil třetí pokus o premiérový postup do skupiny. Loni v Konferenční lize ztroskotal na Lokomotivu Plovdiv.

Vítěz českého poháru MOL Cupu získá za postup prémii 2,94 milionu eur (přes 72 milionů korun).

Dvě výhry, jedna remíza a jedna prohra. Taková je bilance týmu Martina Svědíka v předkolech. Nakonec přinesla kýžený postup, který zajistí minimálně šest dalších evropských utkání.