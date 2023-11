České fotbalové reprezentanty na tréninku navštívil předseda UEFA Čeferin

„Jednali jsme o záležitostech evropského i českého fotbalu. Netajíme se tím, že bychom chtěli po finále Evropské konferenční ligy přivést do Česka další akce UEFA, ať už kongres, zasedání výkonného výboru nebo nějaké mistrovství Evropy nižší kategorie,“ uvedl v tiskové zprávě Fousek.

„Moje jediná zpráva je, že se strašně rádi vracíme do Prahy. To je nádherné město. Komu bude jaká akce přidělena, to samozřejmě nyní nemohu říct,“ poznamenal Čeferin, kterého doprovázeli ředitel národních asociací Zoran Lakovič, ředitel rozvoje fotbalu Zvonimir Boban a poradce Luis Figo.

Aleksander Čeferin. na tréninku českých fotbalistů na Strahově.

Oba předsedové po podvečerním tréninku české reprezentace zamířili na galavečer k oslavě 130. výročí založení pražské Sparty. Čeferin si na setkání v Praze mimo jiné pochvaloval spolupráci s Fouskem ve výkonném výboru UEFA, kde má od dubnové volby český fotbal zástupce po 21 letech.

„S Petrem se mi spolupracuje skvěle. Pro český fotbal je důležité, že má ve výkonném výboru svého zástupce. Díky tomu je přímo ve fotbalové vládě, pokud to tak mohu říct. Je tam, kde se dělají rozhodnutí, může na ně mít vliv a říct svůj bezprostřední názor. Mít po tak dlouhé době svého zástupce ve výkonném výboru je pro českou asociaci skvělý úspěch,“ dodal Čeferin.