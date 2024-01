Matějů znovu mění v Itálii dres. Z Palerma jde do Spezie, domů nechtěl

V Palermu několik měsíců řešil novou smlouvu, ale nedomluvil se. „Prostě jsme se k řešení nedopracovali,“ řekl sedmadvacetiletý krajní obránce.

„Když se naskytla možnost jí do Spezie, vzal jsem to. Když se zachráníme, v což pevně doufám, měl bych tam mít smlouvu na delší dobu. A to jsem chtěl.“

Podle postavení v tabulce druhé ligy jde z lepšího do horšího. Palermo je šesté se čtyřbodovou ztrátou na druhou příčku, která znamená přímý postup. Od třetího do osmého místa čeká týmy baráž, do konce sezony zbývá sedmnáct kol.

Spezia je poslední, na záchranu ztrácí šest bodů. Tři body ji chybí na pozici, z níž se může udržet v baráži.

„Vím, bude to trochu jiné a hodně náročné. Ale mužstvo je kvalitní. Chtělo by to nejbližší zápas vyhrát, rychle získat pár bodů, abychom se chytili a tabulkou začali stoupat,“ přeje si Matějů.

Klub předchozí tři ročníky působil v nejvyšší italské soutěže. Loni sestoupil, o čemž rozhodl až dodatečný zápas proti Hellasu Verona, protože po osmatřiceti kolech oba týmy nasbíraly stejný počet bodů.

„Pro klub i fanoušky to byla velká rána. Za nového amerického majitele se postavilo tréninkové centrum, zrekonstruoval se stadion a pak přišel sestup,“ vypočítává Matějů.

„Jednoznačným cílem je záchrana druhé ligy. Zázemí máme kvalitní, všechno funguje, podmínky jsou výborné.“

Příbramský odchovanec si fotbalem vydělává v cizině sedmým rokem. Tenkrát v létě 2017 přestoupil z Plzně do Brightonu. V týmu nováčka Premier League však nastoupil jen dvakrát v Ligovém poháru. Po roce zamířil do Brescie, kde nejdřív hostoval a později tam přestoupil. S týmem vybojoval postup do první ligy, pak zažil pád o patro níž.

Na jaře 2022 pomáhal k záchraně Benátkám, ale sestup neodvrátil. Poslední rok a půl strávil v druholigovém Palermu.

Má patnáct startů za národní mužstvo, je účastníkem Eura 2021, byť na šampionátu nenastoupil. V té době za trenéra Jaroslava Šilhavého hrával v reprezentaci celkem pravidelně. Naposled naskočil do přípravného duelu v Turecku v listopadu 2022.

V Palermu patřil do základní sestavy, poslední tři zápasy však strávil na lavici. Možná i proto zvolil změnu.

„Už teď mi Sicílie chybí, mám tam spoustu přátel. Ale i italský sever má své kouzlo, je to příjemnější pro rodinu,“ srovnává.

Když angažmá v poslední době řešil, měl možnost se vrátit i do Česka. „Ale to jsem zavrhl, chtěl jsem zůstat v Itálii. To byla první volba.“