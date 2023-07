Ronalda v Arábii doplní starý známý. Z Manchesteru se stěhuje Brazilec Telles

Dalším fotbalistou, který odchází do Saúdské Arábie, je brazilský obránce Alex Telles. Třicetiletý hráč po třech letech opustil Manchester United a přestoupil do an-Nasru, kde se setká s bývalým spoluhráčem z Old Trafford Cristianem Ronaldem. Anglický klub oznámil Tellesův odchod do Rijádu na svém webu.