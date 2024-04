Zvláštní novinka z Anglie: z podavačů jsou pokládači. A domácí ztrácí výhodu

Nebo chlapec z Liverpoolu, jenž ponoukl Trenta Alexander-Arnolda k rychlému rozehrání nakonec rozhodujícího rohového kopu při slavném obratu v odvetě semifinále Champions League proti Barceloně. Jmenuje se Oakley Cannonier a druhý den byl mezi spolužáky ve škole za mazáka, takže mu dodnes při té vzpomínce cukají koutky: „Sotva jsem vešel do třídy, seběhli se ke mně kamarádi a křičeli, že jsem jim vyhrál zápas!“

Důkaz, že i podavači míčů, často žáčci či mladší dorostenci z klubových akademií, se stávají součástí taktiky. Trenéři či jejich asistenti je dopředu instruují, kdy mají hru zrychlit a kdy naopak spíš zpomalit, což může být pro domácí mužstvo neviditelná, přesto účinná zbraň.

Jenže právě o ni teď kluby v Anglii přijdou, protože podavačům podávání míčů výslovně zakázali.

Ne, tohle není opožděný aprílový žertík, ale skutečné znění nového pravidla, které platí na ostrovech od minulého týdne. Pokud jste si ho v praxi o víkendu nevšimli, dávejte pozor v týdnu, kdy jsou v Premier League na programu zápasy 31. kola.

Po obou stranách hřiště spatříte pět kuželů, na které mají podavači balony pokládat. Další dva kužely mají být rozmístěny za oběma brankami, což nápadně připomíná protivnou dobu covidu, kdy se míče před vrácením do hry musely navíc ještě dezinfikovat.

„Pokud se míč dostane mimo hru a není v dosahu, musí si hráč sám dojít pro nový k nejbližšímu kuželu. Podavači by neměli vracet balon přímo hráči, ale měli by jej pokládat na uvolněné kužely,“ stojí v novém znění příslušných regulí.

Zároveň by podavači, od teď spíš už pokládači, neměli být bezprostředně u autových čar, ale až za reklamními bariérami, aby se samotnými fotbalisty přišli do kontaktu co nejméně.

Důvody?

Částečně jde o fotbalovou hyperkorektnost, která ovšem vychází přímo z přání samotných klubů. A zároveň chce Premier League předcházet konfliktům, které vznikají ve vypjatých momentech, kdy se fotbalisté s podavači o balon přetahují.

Třeba Bernd Leno, německý gólman Fulhamu, v prosinci odstrčil mladíka na stadionu Bournemouthu, který mu za bránou odmítal vrátit míč. Ještě mnohem známější je incident z roku 2013, kdy hvězdný Eden Hazard z Chelsea musel před disciplinárkou vysvětlovat, proč kopl na stadionu Swansea do jednoho z podavačů, který před ním míč zalehnul.

Nejrůznější formy zdržování se přitom anglický fotbal snaží od začátku sezony vymýtit. Ve snaze výrazně zvýšit průměr odehraného čistého času sudí častěji trestají loudající se fotbalisty žlutými kartami, kromě toho po vzoru posledního mistrovství světa v Kataru také výrazněji narostl objem nastavených minut.

Úprava pravidel pro podavače míčů má být dalším krokem, jak hru zrychlit. Vždyť zatímco dosud bylo v průběhu každého zápasu anglické ligy v oběhu deset balonů, nově jich má být kolem autových čar připraveno rovnou čtrnáct.

I tak si ale fotbalisté cestu ke zdržování zajisté najdou.

A kluci a holky okolo hřiště přijdou o možnost stát se nečekanými hrdiny. Není to zbytečné?